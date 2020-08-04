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04.08.2020 10:45
Рубрика: Происшествия

СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Текст: Артем Красиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в "Бессмертном полку"

Как сообщает СК РФ, 4 мая мужчина разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

Подозреваемого уже допросили и провели обыск в его квартире. Отмечается, что злоумышленник признал факт размещения фото, при этом он осознавал, кем являлось изображенное на нем лицо.

Ранее, правоохранительные органы установили более 10 человек, разместивших в "Бессмертном полку" фотографии нацистских преступников.

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