СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).

Как сообщает СК РФ, 4 мая мужчина разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

Подозреваемого уже допросили и провели обыск в его квартире. Отмечается, что злоумышленник признал факт размещения фото, при этом он осознавал, кем являлось изображенное на нем лицо.

Ранее, правоохранительные органы установили более 10 человек, разместивших в "Бессмертном полку" фотографии нацистских преступников.