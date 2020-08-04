АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода через реку

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Анжеро-Судженск - Красноярск через р. Кия в Мариинском районе Кемеровской области.

Цель - проверка плана по предупреждению и ликвидации аварийного разлива нефти (ПЛАРН) на подводных переходах магистральных нефтепроводов. В ходе учения также было проверено взаимодействие персонала различных подразделений Новосибирского районного нефтепроводного управления, закреплены знания и практические навыки работников в условиях возможных нештатных ситуаций техногенного характера.

Согласно легенде УТЗ оператор Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) зафиксировал условное падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Анжеро- Судженск - Красноярск через р. Кия. Транспортировка нефти условно была остановлена в режиме телеуправления. Для установления причин, характера и места "повреждения" магистрального нефтепровода была направлена патрульная группа, которая подтвердила условный выход нефти в р. Кия и выполнила меры по обеспечению безопасности.

В соответствии с разработанным ПЛАРН на р. Кия были развернуты три рубежа боновых заграждений. Основные работы по локализации условного пятна нефти осуществлялись на втором рубеже. В работах по локализации и ликвидации условного выхода нефти на водную поверхность принимали участие 70 сотрудников Мариинской нефтеперекачивающей станции, НПС "Каштан", Центральной ремонтной службы Анжерская.

На протяжении всех работ специалисты выполняли экологический мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы. Согласно ПЛАРН "выход нефти" был локализован и ликвидирован в нормативные сроки - в течение 4 часов с момента получения сигнала о происшествии.

Наблюдательная комиссия положительно оценила ход проведения УТЗ, правильность и слаженность действий персонала. Корректировка разработанного плана по ликвидации и локализации аварийного разлива нефти на подводных переходах магистральных нефтепроводов через р. Кия по результатам проведенных натурных испытаний, совмещённых с проведением УТЗ, не требуется.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"