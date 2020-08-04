Цифровые сервисы "Ростелекома" стали доступны еще для 22 новостроек Новосибирской области

По итогам первого полугодия 2020 года еще 3 946 домохозяйств в 22 новостройках Новосибирской области получили доступ к цифровым сервисам "Ростелекома". Благодаря тому, что при работе с застройщиками компания особое внимание уделяет комплексному подходу, новоселы сразу после заселения могут подключить ряд умных услуг.

Жителям этих многоквартирных домов в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Краснообске, теперь доступен цифровой видеосервис Wink, а также домашнее видеонаблюдение и другие элементы облачного сервиса "Умный дом". Он включает в себя комплекты как для безопасности, так и для управления домашним хозяйством. Это датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, умные розетки, лампочки и другие устройства.

Кроме того, жильцы новостроек теперь могут не беспокоиться за безопасность придомовой территории. "Ростелеком" предлагает управляющим компаниям обеспечить комплексы системами внешнего видеонаблюдения, подключить умные домофоны и шлагбаумы, а также оборудовать Wi-Fi во дворе. При подключении комплексного решения "Ростелеком Ключ" также снимаются вопросы, связанные с телеметрией: умные счетчики обеспечивают автоматический сбор показаний потребления холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла.

"Наш комплексный подход позволяет "заходить" в жилые комплексы еще на стадии строительства, чтобы заранее подготовить всю телекоммуникационную инфраструктуру к сдаче дома. Так новоселы могут уже с первых дней заселения подключать цифровые услуги и не менять привычный образ жизни. При этом мы можем гибко подстраиваться под потребности каждого объекта и предлагать именно тот пакет сервисов, который нужен здесь и сейчас", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Умные сервисы компании смогут оценить новоселы жилых комплексов Vivanova в Академгородке, "Расцветай" на улице Гоголя, "Весенний" по улице Заречной и "Дивногорский" в Ленинском районе Новосибирска. В ближайшее время работы по подключению ряда домов завершатся в таких комплексах как "Аэропорт", "Маяк", "Эрмитаж" и "Традиции".

Ожидается, что до конца года доступ к цифровым решениям "Ростелекома" появится в 48 новостройках для 9 609 семей, причем не только в самом Новосибирске. Умные сервисы, в частности, будут доступны жителям домов в Коченевском, Татарском и Искитимском районах области, а также в поселках Октябрьский, Садовый, Мичуринский, Озерный и селе Барышево Новосибирского района.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"