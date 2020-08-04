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04.08.2020 19:49
Рубрика: Власть

Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание

Текст: Михаил Сухарев

Власти Чечни вернули из столицы страны более 100 молодых людей, чтобы провести с ними воспитательную беседу и постараться повлиять на их поведение. Как сообщает ТАСС, это те выходцы из республики, которые нарушали общественный порядок в Москве или же пристрастились к наркотикам.
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- Они будут выполнять самую тяжелую работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет к себе, родители должны контролировать, чтобы они не уехали, не прятались, - отметил депутат Госдумы и советник главы республики Адам Делимханов.

"Провинившихся" собрали в Грозном, а на встречу пригласили их родственников, чтобы те сами также приняли меры. Делимханов объяснял молодым людям, что, приехав в другой город, они должны вести себя порядочнее, чем дома, ведь по их поступкам другие россияне могут судить обо всем народе.

- Вас целая армия, 100 человек. Каждый день главе республики пишут в социальных сетях о проступках таких же как вы, выехавших за пределы региона. Вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы вы осознали и исправили свои ошибки, - заключил Делимханов.

Чеченские власти раньше уже прибегали к такому способу воздействия на выехавших в столицу земляков. В конце 2018 года чеченец бросил банку из-под энергетика в человека, сидящего напротив него в общественном транспорте. Рамзан Кадыров вернул его в республику и отправил на работу по уборке улиц Грозного.

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