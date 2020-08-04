Жене питерского рэпера предъявлено обвинение в его убийстве

Следователи разобрались с ролью в преступлении 35-летней Марины Кохал, которая в Санкт-Петербурге расчленила тело своего мужа Александра Юшко (более известен, как рэп-исполнитель Энди Картрайт), а после пыталась всех убедить, что сделала это с целью не опорочить имя музыканта перед поклонниками его творчества. По словам женщины, рэпер якобы умер от передозировки наркотиков. И самое шокирующее в этой жуткой истории - дама 4 дня резала тело мужа в квартире, в которой находилась их совместная малолетняя дочь, - что ей изначально вроде как поверили. И несколько дней женщина оставалась в статусе свидетеля. Но все изменилось в начале этой недели.

Сначала суд отправил женщину в СИЗО, а затем стало известно, что ей уже предъявлено обвинение. Марина Кохал обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство". Ей грозит от 6 до 15 лет колонии. Обвиняемая, по данным следствия, не позднее 29 июля текущего года, "находясь в квартире дома на Невском проспекте, в ходе внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу". "В дальнейшем для сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело мужа на отдельные части с целью последующего их уничтожения", - выяснили следователи.

Следственный комитет также опубликовал видео, снятое во время оперативно-следственного эксперимента с женой рэп-музыканта. На видео показана та самая квартира, где были обнаружены останки рэпера. Женщина в наручниках показывает следователям свои действия в день преступления, в частности, указывает рукой на диван в одной из комнат. При этом, что именно говорит обвиняемая, на видео скрыто.

Однако некоторые детали расследования все-таки просочились в СМИ. Так стало известно, что одной из отрабатываемых следователями версий является убийство на почве ревности. Следствию удалось найти переписку с одной из поклонниц музыканта, к которой он, возможно, намеревался уйти от супруги. О сопернице узнала и жена рэпера. Не исключено, что именно это стало мотивом зверского убийства.

В ближайшее время Марине Кохал будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Адвокаты обвиняемой уже стали намекать в прессе на психическое расстройство своей подзащитной.

Следствие нашло переписку с поклонницей музыканта, к которой он, возможно, намеревался уйти. О сопернице узнала и жена рэпера. Не исключено, что это стало мотивом зверского убийства

Громкое преступление произошло в центре Санкт-Петербурга в конце июля. Тогда в квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили 5 черных пакетов с человеческими останками. Проживавшая в этой квартире Марина Кохал пояснила, что останки принадлежат ее мужу.

Накануне стало известно, что одним из адвокатов, который будет защищать Марину Кохал, стал Сергей Лукьянов, который параллельно защищает интересы историка Олега Соколова.

Тот, напомним, проходит по не менее скандальному делу об убийстве своей возлюбленной, тело которой он расчленил, а останки пытался утопить в реке.