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03.08.2020 18:06
Рубрика: Происшествия

Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Адвокат историка Олега Соколова Сергей Лукьянов взялся защищать Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта. Расчлененное тело музыканта нашли несколько дней назад в квартире на Невском проспекте, жену подозревают в убийстве.

Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера

Лукьянов появился вместе с Кохал на судебном заседании в Смольнинском районном суде Петербурга, где в эти минуты идет процесс избрания вдове меры пресечения.

Ранее срок содержания под стражей Марины Кохал был продлен на 72 часа.

По версии следствия, вдова убила мужа по причине личных неприязненных отношений. Как именно погиб рэпер, следователи сказать затрудняются. По останкам музыканта судмедэксперты пока не смогли определить причину смерти, единственное, что установлено точно - это не передозировка наркотиками, хотя такая версия изначально выдвигалась.

Сама Марина Кохал категорически отрицает, что муж был убит. Она настаивает на том, что обнаружила супруга мертвым и пыталась таким образом сымитировать его исчезновение.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Тело Картрайта пролежало в квартире в пакетах несколько дней, пока Кохал не обратилась к адвокату Ирине Скурту, которая инициировала обращение в полицию.

Ирина Скурту также присутствует на сегодняшнем заседании. Защищать интересы Кохал адвокат будет вместе с Сергеем Лукьяновым, он, к слову, несколькими часами ранее присутствовал на заседании в Санкт-Петербургском городском суде, где слушалось дело Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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