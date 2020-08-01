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01.08.2020 14:34
Рубрика: Происшествия

Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: vk.com/kararatrait Фото: vk.com/kararatrait
Фото: vk.com/kararatrait

Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта. Ходатайство о его продлении заявили адвокаты для сбора документов о личности обвиняемой.

Фото: vk.com/andy_cartwright
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта

"РГ" уже рассказывала о том, что Следственный комитет Северной столицы предъявил обвинение в убийстве известного рэпера его жене. Музыкант выступал под псевдонимом Энди Картрайт. В ведомстве сообщили, что способ совершения преступления пока не установлен.

Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23.40 среды, 29 июля, в квартире дома на Невском проспекте убила рэпера, а затем расчленила его труп, чтоб скрыть следы преступления.

Поэтому Следком настаивает на содержании женщины под стражей по причине тяжести преступления. К тому же Кохал не имеет постоянной регистрации в Петербурге и может скрыться.

Свою вину женщина не признала.

Срок задержания ей продлили на 72 часа. Следователь и прокурор не возражали.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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