"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон"

Пик трафика на трассе М-4 "Дон" придется на август, когда в сутки по автодороге будут проезжать более 70 тысяч автомобилей, сообщили в госкомпании "Автодор".

В конце июля трафик уже вырос до 60 тысяч автомобилей в сутки.

В первые дни августа максимальная интенсивность движения отмечалась в районе Аксая в Ростовской области - более 100 тысяч автомобилей в сутки. Нагрузка на трассу в Краснодарском крае была в среднем 60 тысяч автомобилей.

"В преддверии пиковых нагрузок госкомпания "Автодор" напоминает, что летом ведутся активные дорожные работы, в частности, на более чем 35 участках трассы М-4", - говорится в сообщении.

В Московской области есть только один участок, где введены ограничения по скорости движения на дороге, в Тульской области - пять участков, в Липецкой области - восемь участков, в Воронежской области - 14 участков, где работают дорожники. Работы ведутся на четырех участках в Ростовской области и на трех - в Краснодарском крае. Там идут работы в рамках крупных объектов.

Например, в Ростовской области продолжается реконструкция М-4 в районе развязки "Сальское кольцо" под Батайском. Сейчас там возводят путепровод над федеральной трассой, который разделит региональные и транзитные потоки, устранит существующие заторы. Новое строительство идет без перекрытий движения, но с ограничением скорости до 50 км/ч, отметили в госкомпании. В "Автодоре" призвали пользователей дорог соблюдать все требования временных знаков ограничения движения, правила дорожного движения, быть вежливыми в пути.