В Крыму завершилась уборка ранних зерновых культур. Из-за засушливой зимы и весны аграрии подошли к финалу сезона с большими потерями по сравнению с показателями прошлых лет. Минсельхоз РК разрабатывает меры поддержки хозяйств в районах, наиболее пострадавших от погоды.

- Среднереспубликанский показатель урожайности ранних зерновых составил 18,8 центнера с гектара, - сообщил вице-премьер Совмина РК, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Убрано 563 тысячи гектаров, или 97,3 процента площади.

По словам аграриев, нынешний сезон выдался непростым: в осенне-зимний период была засуха, весной случились заморозки, опасные для молодых всходов, начало лета прошло без дождей. Природные факторы сказались на урожае ранних зерновых. Для сравнения: в прошлые годы он достигал 49 центнеров с гектара.

Для предотвращения потери урожая республиканский минсельхоз из года в год настоятельно рекомендует фермерам переходить на семена высокой репродукции, более устойчивые к болезням и капризам природы. На покупку и посев элитных сортов семян в нынешнем сезоне было выделено из бюджета более 120 миллионов рублей (в 2019 году регион предоставил аграриям субсидий на 108 миллионов). Общие площади посевов элитных семян в регионе выросли с двух процентов в 2016 году до 6,2 процента в 2019-м.

- Сегодня нас интересует не количество, а качество семенного материала, - отметил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин на выездной конференции на базе нового семенного завода в Красногвардейском районе. - На этом предприятии используется самое современное оборудование. Оно позволяет провести очистку, калибровку и протравливание зерна и получить европейского качества семена пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и других культур, которые сегодня востребованы не только в Крыму, но и в регионах ЮФО. Мощности завода могут на 75 процентов обеспечить потребности Крыма в качественном семенном материале.

Сами фермеры на встрече со специалистами профильного министерства отметили, что нынешний сезон оказался неудачным для проверки урожайности элитных семян. Представитель хозяйства из Первомайского района республики, одного из наиболее пострадавших от засухи в 2020 году, рассказал, что два сорта приобретенных им семян пшеницы высокой репродукции показали урожайность всего 15 центнеров с гектара.

- За 60 лет я такого года не помню, - разводит руками Александр Герусов, глава КФХ "Аграрное" Нижнегорского района РК. - А сейчас ситуация такова, что мы бы и хотели приобрести качественные семена под сев будущего года, но у нас нет возможности их купить, даже учитывая, что расходы компенсируют за счет субсидии.

Министр сельского хозяйства пообещал поддержку аграриям, оказавшимся в бедственной ситуации.

- Хозяйствам наиболее пострадавших от засухи районов Крыма мы предоставим возможность воспользоваться льготными кредитами для того, чтобы они могли купить качественный посевной материал, - предложил Андрей Рюмшин.

К самым пострадавшим от засушливой погоды относятся Первомайский, Нижнегорский, Красногвардейский и Советский район. В них в июне был объявлен режим ЧС.

Андрей Рюмшин отметил также, что, несмотря на заметное снижение урожайности зерновых в нынешнем году, Крым будет в полной мере обеспечен собственным зерном. К слову, для сохранения хлебофуражного баланса республике нужно порядка 300 тысяч тонн из собранного миллиона. Соответственно, продолжится экспорт зерновых, хотя объемы его придется сократить.