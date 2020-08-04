Reuters: Ряд стран заподозрил КНДР в разработке ядерного оружия

Некоторые страны считают, что Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на конфиденциальный доклад независимых экспертов, представленный в понедельник комитету по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете безопасности ООН.

Ряд стран (в документе они не называются) полагает, что Пхеньян мог создать "миниатюрные ядерные устройства для боеголовок баллистических ракет". Предполагается также, что КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня в отношении КНДР действует самый суровый санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция предусматривает ограничения на поставки в республику нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия.

В июле Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН разрешил Детскому фонду (ЮНИСЕФ) поставлять в КНДР оборудование, необходимое для проектов организации по борьбе с малярией и туберкулезом.