Принят пакет поправок по установлению доли отечественных товаров и услуг в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по определению их минимальной доли в таких закупках. Соответствующие законы публикует "РГ".

Изменения касаются товаров, произведенных на территории РФ, а также работ и услуг, в составе которых используются такие товары.

Правительство получило полномочия по утверждению перечня таких товаров, работ или услуг, а также размера минимальной доли их закупок и порядка их осуществления.

Размер минимальной доли закупок будет формироваться в зависимости от развития той или иной отрасли производства и рассчитываться от общего годового объема закупок. Этими же документами устанавливается, как правильно описать объект закупки и составить отчет об уже произведенной закупке.

Как пояснили в минпромторге, размер квоты, предусмотренный законом,будет дифференцирован с учетом компетенций и возможностей российских производителей. "Это позволит точечно обеспечить поддержку российским производителям, в том числе в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса, и при этом не допустить срывов закупочных процедур, а также минимизировать механизм квотирования к формальному выполнению за счет работ и услуг", - уточнили в министерстве.

Минимальная доля отечественных товаров в госзакупках поддержит российских производителей

"По мере апробации и анализа механизма ведомство будет постепенно распространять его и на иные отрасли промышленности. Систему подтверждения статуса "российского товара" планируется реализовать в увязке с механизмом подтверждения производства промышленной продукции в РФ, который утвержден постановлением № 719", - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Кроме того, правительство получает право определять минимальную долю закупок российских товаров и в отношении госкорпораций, госкомпаний и некоторых других юрлиц с государственным участием. Их перечень также будет утверждать кабмин. По итогам года заказчики будут обязаны составлять отчет об объеме закупок российских товаров, работ и услуг и размещать его в единой информационной системе (ЕИС).

При этом правительству делегируется право по определению требований к содержанию и форме отчета о выполнении заказчиком минимальной доли закупок, а также порядку его подготовки и размещения в ЕИС.