Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 249-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 51; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 15, ст. 2058, 2066; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 30; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 32, ст. 5104; N 53, ст. 8428, 8438; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 26, ст. 3317, 3318; N 52, ст. 7767, 7787; 2020, N 14, ст. 2028, 2037; N 17, ст. 2702) следующие изменения:

1) в статье 14:

а) часть 3 после слов "указанных товаров, работ, услуг" дополнить словами ", включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров,";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Положения настоящей статьи не применяются в случае:

1) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;

2) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом;

3) осуществления закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны.";

2) статью 22 дополнить частью 25 следующего содержания:

"25. Для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок Правительство Российской Федерации устанавливает особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, на основе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе содержащихся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";

3) дополнить статьей 301 следующего содержания:

"Статья 301. Особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли закупок

1. При условии установления Правительством Российской Федерации минимальной доли закупок заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.

2. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи;

2) размещает отчет, указанный в пункте 1 настоящей части, в единой информационной системе или направляет его в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если в соответствии с частью 7 настоящей статьи такой отчет не размещается в единой информационной системе.

3. Если по итогам года объем закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан:

1) вместе с отчетом, указанным в части 2 настоящей статьи, подготовить обоснование невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок;

2) разместить обоснование, указанное в пункте 1 настоящей части, в единой информационной системе или направить его в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если в соответствии с частью 7 настоящей статьи такое обоснование не размещается в единой информационной системе.

4. Правительством Российской Федерации определяются:

1) требования к содержанию и форме отчета, указанного в части 2 настоящей статьи, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе;

2) требования к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе.

5. Оценка выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с использованием единой информационной системы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок, критерии и последствия проведения оценки выполнения заказчиком обязанности достижения заказчиком минимальной доли закупок.

7. Предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи отчет и обоснование не размещаются в единой информационной системе в отношении закупок товаров, работ, услуг, сведения об осуществлении которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом. Правительство Российской Федерации вправе дополнительно определить закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи отчет и обоснование не размещаются в единой информационной системе в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.";

4) статью 33 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок, указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";

5) пункт 1 части 1 статьи 1111 после цифр "30," дополнить цифрами "301,";

6) в статье 112:

а) часть 66 после слов "(включая автомобильные дороги)," дополнить словами "работ по строительному контролю, выполняемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением,", слова "расчеты по контрактам" заменить словами "авансовые платежи, получаемые юридическими лицами по контрактам";

б) часть 67 после слов "(включая автомобильные дороги)," дополнить словами "работ по строительному контролю, выполняемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением,", слова "расчеты по контрактам" заменить словами "авансовые платежи, получаемые юридическими лицами по контрактам";

в) дополнить частью 68 следующего содержания:

"68. До 1 января 2024 года в случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства путем проведения открытого конкурса в электронной форме и при включении в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации такой конкурс проводится с учетом следующих особенностей:

1) информация, предусмотренная пунктами 4 - 6 части 3 статьи 542 настоящего Федерального закона, в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации не указывается;

2) критерий, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, не устанавливается;

3) первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о закупке (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику поданные на участие в таком конкурсе первые и вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, предложения участников такого конкурса о цене контракта, а также документы и информацию, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона;

5) протокол, предусмотренный частью 6 статьи 545 настоящего Федерального закона, не оформляется;

6) подача окончательных предложений о цене контракта, предусмотренная статьей 546 настоящего Федерального закона, не осуществляется;

7) не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем направления оператором электронной площадки заказчику предусмотренных пунктом 4 настоящей части документов:

а) конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в закупке по критериям, установленным документацией о закупке. При этом заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 547 настоящего Федерального закона;

б) результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе, предусмотренном частью 7 статьи 547 настоящего Федерального закона. Такой протокол подписывается и размещается на электронной площадке и в единой информационной системе в порядке, установленном статьей 547 настоящего Федерального закона;

в) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения протокола в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается и размещается на электронной площадке и в единой информационной системе в порядке, установленном статьей 547 настоящего Федерального закона;

8) в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, информация о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол, предусмотренный частью 7 статьи 547 настоящего Федерального закона, и применяются положения части 4 статьи 551 настоящего Федерального закона в части осуществляемых заказчиком действий.".

Статья 2

Внести в статью 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7767; 2020, N 17, ст. 2702) следующие изменения:

1) в части 31 слова "1 октября 2020 года" заменить словами "1 апреля 2021 года";

2) в части 4 слова "1 июля" заменить словами "1 октября".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "в" пункта 6 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "в" пункта 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин