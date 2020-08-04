Жертвы преступлений получили право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не возбуждали дело. Соответствующие поправки внесены в УПК и Кодекс административного судопроизводства. Законы публикует сегодня "РГ".

Согласно новым нормам при расчете, был ли срок уголовного судопроизводства разумным или нет, надо учитывать время со дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела. Иными словами, таймер включается с того момента, как жертва преступления пришла в полицию. Правоохранители взяли время на раздумья, стоит ли им подключаться? Это будет волокитой со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

"Напомню, закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение судебных решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием. Этот институт служит проявлением социальной ответственности государства в лице и судебной власти, и правоохранительных органов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Однако на практике был обнаружен правовой пробел. Иногда правоохранители могут отказать в возбуждении уголовного дела, чтобы не портить себе статистику.

Для получения компенсации необходимо будет подать административный иск в суд

"Если следователи не видят перспективы раскрыть преступление, они достаточно часто находят предлог, чтобы не заводить дело. В таких случаях потерпевшим приходится обойти несколько инстанций, добиваясь возбуждения уголовного дела и начала расследования. Время, прошедшее с момента подачи заявления до возбуждения уголовного дела, ранее не включалось в срок, за который может быть назначена компенсация. Ведь формально никакого дела не было. Теперь же даже доследственные проверки или бездействие правоохранительных органов будет поводом поднять вопрос о волоките", - пояснил Владимир Груздев.

После поступления заявления о преступлении следователь должен принять решение в срок не позднее чем трое суток. В некоторых случаях срок доследственной проверки может быть продлен до 10 или до 30 дней, но для этого необходимо получить санкцию соответствующего органа. Важно подчеркнуть: волокитой будет считаться только необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. То есть решение об отказе должно быть отменено.