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5 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 244-ФЗ "О внесении изменений в статью 252 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

Комментарии Российской Газеты

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Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в часть 2 статьи 252 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; N 27, ст. 3981; 2016, N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4236; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) общая продолжительность уголовного судопроизводства, исчисляемая со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо до дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, либо до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, - для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред;";

2) пункт 51 признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В. Путин