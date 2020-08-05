Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 244-ФЗ "О внесении изменений в статью 252 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в часть 2 статьи 252 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; N 27, ст. 3981; 2016, N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4236; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) общая продолжительность уголовного судопроизводства, исчисляемая со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо до дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, либо до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, - для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред;";

2) пункт 51 признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В. Путин