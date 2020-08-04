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04.08.2020 18:22
Рубрика: Власть

Российский МиГ-31 отогнал от госграницы самолет-разведчик ВВС Норвегии

Текст: Иван Петров
Над нейтральными водами Баренцева моря 4 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. Об этом во вторник сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Отмечается, что для перехвата цели в воздух был незамедлительно поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) Северного флота.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Экипаж российского истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, после чего идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон - 20" ВВС Норвегии", - сообщили в НЦУО.

После разворота самолета-разведчика в сторону от государственной границы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы Российской Федерации самолетом-разведчиком ВВС Норвегии допущено не было", - заключили в Национальном центре управления обороной.

Стоит напомнить, что за последние пару недель несколько похожих инцидентов были зафиксированы над Черным морем.

Власть Безопасность Армия

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