Российский МиГ-31 отогнал от госграницы самолет-разведчик ВВС Норвегии

Отмечается, что для перехвата цели в воздух был незамедлительно поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) Северного флота.
"Экипаж российского истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, после чего идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон - 20" ВВС Норвегии", - сообщили в НЦУО.
После разворота самолета-разведчика в сторону от государственной границы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Весь полет российского самолета МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы Российской Федерации самолетом-разведчиком ВВС Норвегии допущено не было", - заключили в Национальном центре управления обороной.
Стоит напомнить, что за последние пару недель несколько похожих инцидентов были зафиксированы над Черным морем.