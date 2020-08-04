SANA: Средства ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

Сирийские средства ПВО отражают атаки в небе на юго-западе Дамаска. Информации о погибших или пострадавших нет.

По данным сирийского информационного агентства SANA, в 22.40 по местному времени вертолеты Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций сирийской армии, в том числе в районе Эль-Кунейтра. Нанесен материальный ущерб, пишет РИА Новости.

В израильской армии уже заявили, что атака стала ответом на инцидент, произошедший в понедельник: четверо боевиков попытались заложить взрывное устройство на границе между двумя странами на Голанских высотах. По злоумышленникам был нанесен удар с земли и с воздуха.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Это территория Сирии, захваченная Израилем в 1967 году. Аннексия была признана незаконной Советом Безопасности ООН.