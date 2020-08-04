Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин

Во вторник на селекторном совещании военного ведомства обсуждалась подготовка к 6-м Армейским международным играм. Они в этом году пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия-2020", который будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

С 23 августа по 5 сентября, по словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, на территории пяти государств более 160 команд из тридцати стран продемонстрируют свою боевую выучку. Отмечается, что на Армейских играх-2020 будут работать "клуб болельщиков", культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы. Все гости и участники смогут посетить Главный храм Вооруженных Сил, историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы". "Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы все необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции.

Так, все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", - рассказал глава Минобороны.

Сергей Шойгу поручил продумать, что еще нужно сделать, чтобы Игры прошли на традиционно высоком уровне.