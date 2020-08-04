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04.08.2020 12:02
Рубрика: Власть

Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин

Текст: Иван Петров
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во вторник на селекторном совещании военного ведомства обсуждалась подготовка к 6-м Армейским международным играм. Они в этом году пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия-2020", который будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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С 23 августа по 5 сентября, по словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, на территории пяти государств более 160 команд из тридцати стран продемонстрируют свою боевую выучку. Отмечается, что на Армейских играх-2020 будут работать "клуб болельщиков", культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы. Все гости и участники смогут посетить Главный храм Вооруженных Сил, историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы". "Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы все необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции.

Так, все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", - рассказал глава Минобороны.

Сергей Шойгу поручил продумать, что еще нужно сделать, чтобы Игры прошли на традиционно высоком уровне.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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