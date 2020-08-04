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04.08.2020 19:38
Рубрика: Общество

Предметы первой необходимости

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Об отказе от ЕГЭ по иностранным языкам в 2022 году "РГ", как и другие СМИ, не только проинформировала своих читателей, но и привела немало аргументов тех государственных и общественных деятелей, которые поддержали это решение Министерства просвещения РФ.

Не стоит оставлять без внимания и благоглупости некоторых организаций, которые поспешили заявить, что изучение иностранных языков угрожает национальной безопасности России. Видимо, этим защитникам Отечества ни в отрочестве, ни в зрелости не удалось посмотреть легендарный сериал Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица, не говоря уже о том, что они плохо знакомы с биографией президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который, выступив 25 сентября 2001 года в бундестаге ФРГ на безупречном немецком языке, вызвал восторг не только депутатов, но и значительной части народа Германии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Могу привести немало примеров, которые обнаружат абсурдность подобной точки зрения. Напомню лишь еще об одном. Граф С. С. Уваров сформулировал знаменитую образовательную триаду "Православие. Самодержавие. Народность" в специальном докладе, отправленном императору Николаю I 19 ноября 1833 года и написанном - прошу обратить внимание! - на французском языке. Немало сделавший для того, чтобы искоренить западное влияние в российском образовании, С. С. Уваров понимал, что окончательно отгородиться от Европы все равно не удастся, поэтому отправлял молодых православных университетских преподавателей на обучение за границу, чтобы по возвращении они заменили иноверческую профессуру в российских университетах. Без знания современных европейских языков это было попросту невозможно.

Не стоит оставлять без внимания благоглупости некоторых организаций, которые поспешили заявить, что изучение иностранных языков угрожает национальной безопасности России

В советской системе образования преподавание иностранных языков было основано на важных идеологических постулатах. В 20-е годы грезили о мировой революции, для осуществления которой было необходимо вступать в прямое общение с разноязыким пролетариатом. Выступая на Третьем съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г., В. И. Ленин сформулировал важный образовательный постулат: "Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество". Куда уж тут без иностранных языков.

Большую часть ХХ века мы жили в закрытой стране, за границы которой отправлялись по решению специальных выездных комиссий разных уровней, но методика преподавания языков была отменной, даже без погружения в языковую среду. В СССР были выдающиеся школы художественного перевода, которые позволили советскому читателю познакомиться с мировой литературой в таком объеме, что и поныне ее русские издания востребованы на всем постсоветском пространстве. Понятно, что в СССР не хватало качественных преподавателей в сельских школах, но никто не позволял себе ставить вопрос об исключении оценок по иностранным языкам из аттестатов зрелости.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Когда на рубеже третьего десятилетия ХХI века серьезной причиной отказа от ЕГЭ становится отсутствие преподавателей по иностранному языку в значительном количестве школ, то невольно закрадывается мысль о том, что и с педагогами по другим предметам все обстоит не так уж и хорошо. Не уверен, что учить иностранным языкам на необходимом уровне сложнее, чем преподавать астрономию или физику. Сложность задач ЕГЭ по химии в нынешнем году вызвала взрыв негодования не только у родителей и учеников, но даже у части преподавателей. Кто поверит, что выпускники сельских школ, собравшиеся в профильные вузы, были в равном положении с городскими детьми, многие родители которых наверняка приглашали для своих чад репетиторов. Может быть, тогда отменим и ЕГЭ по химии? И договоримся о некоем примитивном наборе не только предметов, но и в целом знаний для выпускников школ, который позволит им правильно включать телевизор и брать кредит в банке. Алексей Любжин, автор монографии "История русской школы", в недавнем интервью журналу "Огонек" не без горечи говорит о том, что качество образования в нынешних средних школах не дотягивает до царских начальных училищ, а наше массовое высшее образование сопоставимо с гимназическим уровнем. Подобное суждение можно оспорить, приведя в пример образовательные программы лучших специализированных школ или ведущих российских университетов, но мы опять останемся в пределах нескольких больших мегаполисов.

Приобретение знаний - это процесс, который формирует личность учащегося, а не задачник, где все ответы написаны на последних страницах

Еще один из аргументов в пользу решения Министерства просвещения РФ привел меня в изумление - на полном серьезе нас пытаются убедить в том, что при нынешнем уровне машинного перевода знание иностранных языков уже не нужно. Из чего следует, что не нужно множество других знаний, которые можно найти в интернете. Но приобретение знаний - это процесс, который формирует личность учащегося, а не задачник, где все ответы написаны на его последних страницах. Если же мы всерьез занимаемся современными коммуникациями, то их можно использовать для преподавания иностранных языков в режиме онлайн.

Китайская мудрость гласит, что человек проживает столько жизней, сколько языков знает.

Общество Образование Колонка Михаила Швыдкого

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