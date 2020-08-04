Шойгу объявил об увеличении окладов некоторых категорий военнослужащих

Об очередном увеличении денежного довольствия, правда, не всем, а только отдельным категориям военнослужащих, во вторник в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Ракетных войск стратегического назначения", - сказал глава Минобороны России.

Отмечается, что надбавка будет считаться по окладу по воинской должности. При этом офицеры перечисленных категорий станут получать ежемесячно по 100 процентов своего должностного оклада, прапорщики и сержанты - по 110 процентов; а солдаты - 120 процентов.

По словам Сергея Шойгу, надбавка затронет более 45 тысяч российских военнослужащих. В среднем же военнослужащие указанных категорий станут получать на 23 тысячи рублей больше в месяц.

Министр обороны потребовал от командиров и начальников "обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом".

В начале года сообщалось об увеличении денежного довольствия солдат.