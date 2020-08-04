США дополнительно перебросят в Польшу тысячу военных

Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA). Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, договор между странами позволит осуществить "повышенное постоянное присутствие одной тысячи американских военнослужащих", цитирует РИА Новости Эспера. Он уточнил, что сейчас в Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военных США.

Ранее Польша отказалась от идеи разместить новые истребители F-35 Lightning II на военной базе города Мальборк, который находится в 80 километрах от Калининградской области. По данным издания Defence24, такое решение было принято из-за опасений, что Россия сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики самолетов.