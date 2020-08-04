Свечников повторил рекорд легендарного Гретцки

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки, оформив хет-трик в матче квалификации плей-офф НХЛ против "Рейнджерс" (4:1).

Свечников стал лишь восьмым игроком не старше 20 лет, забросившим три шайбы в одном поединке плей-офф. Гретцки - единственный, кому подобное удавалось дважды.

Благодаря результативным действиям Андрей установил еще несколько достижений. Он первым в истории "Каролины" сделал хет-трик в матче плей-офф и стал единственным россиянином, которому удалось забросить три шайбы в Кубке Стэнли до 21 года.

"Свечников особенный. Он играет все лучше и лучше. Нам повезло, что такой хоккеист выступает в нашей команде", - сказал после матча главный тренер "Каролины" Род Бринд"Амор.