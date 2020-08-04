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04.08.2020 02:31
Рубрика: В мире

Трамп не будет издавать ограничивающий голосование по почте указ

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет издать исполнительный указ, ограничивающий голосование на президентских выборах по почте. Об этом американский лидер сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме.

Фото: REUTERS
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"У меня есть на это право, но до этого пока дело не дошло. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Трампа ТАСС. При этом президент выразил сомнение в том, что почтовые службы США готовы к обработке отправлений при подобном способе голосования. По словам хозяина Белого дома, там работают замечательные люди, но у них очень старое оборудование.

Напомним, изменить формат голосования в условиях пандемии коронавируса предложили демократы. Республиканец Трамп выступает категорически против этого. По словам политика, в случае голосования по почте - результаты могут стать известны лишь через "неделю, или месяц, или годы", и такая ситуация неприемлема.

Напомним, 59-е выборы президента США намечены на третье ноября текущего года.

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