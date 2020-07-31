Трамп назвал "бардаком" голосование по почте на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп снова высказался по поводу предстоящих выборов главы государства. "То, что произойдет в ноябре - это будет бардак", - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопросы журналистов в администрации.

Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте. "Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно", - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, изменить формат голосования в условиях пандемии коронавируса предложили демократы. Трамп выступает категорически против этого. По словам политика, в случае голосования по почте - результаты могут стать известны лишь через "неделю, или месяц, или годы", и такая ситуация неприемлема.