Трамп ограничил возможность найма иностранцев для федеральных ведомств США

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ, ограничивающий для федерального правительства и подведомственных организаций возможность найма иностранных работников. Документ распространил Белый дом.

Речь идет о рабочих визах категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Указ требует отдавать при найме сотрудников приоритет гражданам и резидентам США, а также обладателям грин-карты. Иностранцев можно будет взять на работу лишь в случае отсутствия подходящих кандидатур в США.

В Белом доме пояснили, что данное решение Трампа поможет бороться с со злоупотреблением со стороны работодателей программой виз категории H-1B. "Она задумывалась вовсе не для того, чтобы замещать квалифицированных американских работников дешевой рабочей силой из-за рубежа", - цитирует ТАСС.

Ранее Трамп заморозил выдачу ряда рабочих виз, благодаря которым американские компании привлекали дешевую иностранную рабочую силу. Предполагается, что запрет будет действовать как минимум до 2021 года. По мнению хозяина Белого дома, заморозка выдачи виз позволит защитить граждан США в условиях пандемии коронавируса, предоставить им свыше 500 тысяч рабочих мест, которые могли бы занять приезжие.