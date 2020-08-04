Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова впервые поделилась мнением об уходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Напомним: под руководством Тутберидзе Трусова взяла "бронзу" на чемпионате Европы. Кроме того, она стала третьей на первенстве страны.

"Было много факторов. Мы решили, что нужно попробовать еще где-то, раз у меня не выходит чисто откатать программы. Решили, лучше попробовать у Плющенко, поскольку он сам катался с четверным", - поведала Александра в документальном фильме на "Матч ТВ".

Трусова также отметила, что финальное слово при выборе тренера было за ней. "Я уже достаточно взрослая", - сказала она.

Добавим, что недавно по пути Трусовой пошла и чемпионка Европы Алена Косторная, покинувшая группу Тутберидзе ради перехода в академию Плющенко.