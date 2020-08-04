УАЗ показал концепт нового "Хантера". И это не просто картинки

Ульяновский автозавод опубликовал изображения внедорожника, сообщив, что на них показан концепт следующей генерации УАЗ "Хантер". Никакой дополнительной информации о будущей новинке компания не предоставила.

Концепту "досталось" от пользователей в комментариях. Новый "Хантер" сравнили с Ford Bronco и усомнились в серийном будущем изображённого автомобиля. Надежду на воплощение задумки вселяют ответы пресс-службы, которая призывает "верить в лучшее", "мыслить позитивнее" и "никогда не говорить никогда". На вопрос от Timur Car"andashev: "Осилите?" - УАЗ ответил: "Всё возможно;)".

Одобрение типа транспортного средства на актуальное поколение УАЗ "Хантер" действует до 19 февраля 2022 года, причём внедорожник зарегистрирован как транспортное средство для перевозки грузов массой не более 3.5 тонн (N1G). Эта категория позволяет выпускать автомобиль без подушки безопасности, которая по действующему техрегламенту является обязательной для легковых автомобилей. Таким образом, появление нового "Хантера" действительно возможно.

Внедорожник под именем "Хантер" встал на конвейер в 2003 году, модель является модернизированной версией УАЗ-469, серийное производство которого началось в конце 1972 года. Под капотом автомобиля установлен 135-сильный бензиновый двигатель ЗМЗ объёмом 2.7 литра, в пару которому можно выбрать либо китайскую 5-ступенчатую механическую коробку BAIC (цена - от 786 500 рублей), либо корейскую МКП Dymos (от 809 000 рублей). Привод - подключаемый полный.