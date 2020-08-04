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04.08.2020 08:48
Рубрика: В мире

В Австралии ввели внушительные штрафы за нарушение режима изоляции

Текст: Максим Макарычев

Власти второго по численности населения штата Австралии Виктория заявили , что каждый, кто нарушит действие приказа об изоляции во время четвертого этапа пандемии COVID-19, будет обязан заплатить внушительный штраф в размере пяти тысяч австралийских долларов (3559 долларов США).

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Штраф будет выписан в том случае, если житель штата покинет дом во время комендантского часа с 22 по 5 часов. Единственным исключением будет оказание неотложной медицинской помощи, сообщает Reuters. "У вас практически нет никаких причин покидать свой дом, и, если вы сделаете это, вам будет очень трудно убедить полицию Виктории в том, что у вас есть законные основания на это", - заявил глава правительства штата Даниэль Эндрюс журналистам в Мельбурне.

В воскресенье в штате Виктория был введен комендантский час, а также ужесточены ограничения на ежедневные передвижения граждан. В частности, только один член семьи сможет сходить в магазин для покупки предметов первой необходимости один раз в день и только в маске. Власти штата распорядились закрыть большую часть местных предприятий, чтобы замедлить распространение коронавируса. В частности, розничная торговля в Мельбурне закрыта на ближайшие шесть недель. Подавляющее большинство магазинов, за исключением супермаркетов, продуктовых ларьков, АЗС и аптек, будут закрыты на время изоляции. Это может привести к потере тысяч рабочих мест и падению уровня ВВП штата, отмечают наблюдатели. Решение властей Виктории ввести четвертый этап изоляции затронет около 250 тысяч человек, в результате чего общее число тех, кто уже уволен, ушел в отпуска или работает из дома, превысит в штате отметку в миллион человек. Именно в Мельбурне, столице штата Виктория, в начале июля в люксовой гостинице, где обычно останавливаются состоятельные иностранцы, и произошла вспышка COVID-19.

Ограничительные меры будут действовать в штате, как минимум, до 13 сентября. Для обеспечения выполнения приказа о самоизоляции сюда направлены дополнительные силы армии. Правительство Виктории выражает крайнюю обеспокоенность тем, что вирус проник в самые отдаленные районы штата. Во вторник Виктория сообщила о 439 новых случаях COVID-19 за последние 24 часа, 11 человек скончались. В целом в Австралии во время пандемии было выявлено почти 19 тысяч случаев COVID-19, 232 человека скончались.

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