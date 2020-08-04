В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"

"Газпром" может возобновить прокладку "Северного потока-2", разрешение Дании не обжаловали. В связи с этим в Госдуме выразили уверенность в завершении строительства газопровода.

Ранее Датский апелляционный совет по энергетике заявил об отсутствии апелляций на решение Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года. Как отметили в апелляционном совете, это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских не сомневается, что проект будет завершен.

- Действительно нет никаких сомнений, - сказал он в комментарии RT. - Потому что проект законен, он необходим Европе.

Парламентарий добавил, что участники этого проекта, в том числе европейские энергетические крупные компании, тоже заинтересованы в том, чтобы дешевый газ дошел до европейских потребителей.

Тому, что процесс двигается быстрее, по оценке Ананских, "только можно порадоваться".