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04.08.2020 18:40
Рубрика: Власть

Игра станет честнее

В России появятся арбитражи для рассмотрения спортивных споров
Текст: Владислав Куликов
Приняты законы, позволяющие создавать специальные третейские суды для рассмотрения спортивных споров. В них смогут обращаться спортсмены, у которых, например, возник конфликт со своим клубом по поводу контракта. Также в данных арбитражах могут рассматриваться споры, связанные с допингом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки внесены в Трудовой кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Закон "О физической культуре и спорте в РФ". Законы публикует сегодня "Российская газета".

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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"Принятые законы открывают путь к созданию в России специализированных спортивных арбитражей. До этого законодательство не позволяло рассматривать в третейских судах трудовые споры спортсменов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что стоимость рассмотрения споров в международных третейских судах начинается от 10 тысяч евро, а сроки рассмотрения дела составляют не менее 8 месяцев. При этом иностранные судьи не всегда объективно относятся к российским спортсменам.

"Принятые поправки в ряд законодательных актов предусматривают возможность рассмотрения третейскими судами индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. При этом к спортивным арбитражам устанавливаются специальные требования. Арбитры должны иметь опыт работы в профессиональном спорте в качестве тренера, спортсмена или спортивного судьи", - пояснил Владимир Груздев.

Напомним, третейские суды, они же арбитражные учреждения - это негосударственные организации, рассматривающие определенные виды споров при согласии сторон. Открываться третейские суды могут только при некоммерческих организациях.

Иностранные судьи, увы, зачастую предвзято относятся к российским спортсменам

Разрешение на открытие третейского суда дает правительство. По мнению экспертов, создание национального спортивного арбитража крайне важно, новый суд поможет в том числе защищать права спортсменов. Сегодня подобные споры рассматриваются либо в российских судах общей юрисдикции, либо в Международном спортивном арбитражном суде.

Кстати, в России также началась специализированная подготовка юристов для защиты прав российских спортсменов. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России открыл новую магистерскую программу: "спортивное право (спортивный юрист)". Эта программа станет центральной в стране по подготовке спортивных юристов. Слушатели программы будут изучать, например, футбольное право, олимпийское право, процедуры урегулирования спортивных споров и многое другое.

Фото: МВД РФ
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Руководитель программы, председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России профессор Сергей Алексеев подчеркнул, что "спортивный юрист" - это новое направление юридической профессии.

Как отмечают многие эксперты, сегодня мы испытываем явный недостаток специалистов по спортивному праву, в то время как потребность в них высока. Достаточно вспомнить проблемы, связанные с обвинениями в употреблении допинга. Для того чтобы отстаивать интересы России на спортивных аренах, нужны высокопрофессиональные юристы.

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