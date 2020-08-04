В России появятся арбитражи для рассмотрения спортивных споров

Поправки внесены в Трудовой кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Закон "О физической культуре и спорте в РФ". Законы публикует сегодня "Российская газета".
"Принятые законы открывают путь к созданию в России специализированных спортивных арбитражей. До этого законодательство не позволяло рассматривать в третейских судах трудовые споры спортсменов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он отметил, что стоимость рассмотрения споров в международных третейских судах начинается от 10 тысяч евро, а сроки рассмотрения дела составляют не менее 8 месяцев. При этом иностранные судьи не всегда объективно относятся к российским спортсменам.
"Принятые поправки в ряд законодательных актов предусматривают возможность рассмотрения третейскими судами индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. При этом к спортивным арбитражам устанавливаются специальные требования. Арбитры должны иметь опыт работы в профессиональном спорте в качестве тренера, спортсмена или спортивного судьи", - пояснил Владимир Груздев.
Напомним, третейские суды, они же арбитражные учреждения - это негосударственные организации, рассматривающие определенные виды споров при согласии сторон. Открываться третейские суды могут только при некоммерческих организациях.
Разрешение на открытие третейского суда дает правительство. По мнению экспертов, создание национального спортивного арбитража крайне важно, новый суд поможет в том числе защищать права спортсменов. Сегодня подобные споры рассматриваются либо в российских судах общей юрисдикции, либо в Международном спортивном арбитражном суде.
Кстати, в России также началась специализированная подготовка юристов для защиты прав российских спортсменов. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России открыл новую магистерскую программу: "спортивное право (спортивный юрист)". Эта программа станет центральной в стране по подготовке спортивных юристов. Слушатели программы будут изучать, например, футбольное право, олимпийское право, процедуры урегулирования спортивных споров и многое другое.
Руководитель программы, председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России профессор Сергей Алексеев подчеркнул, что "спортивный юрист" - это новое направление юридической профессии.
Как отмечают многие эксперты, сегодня мы испытываем явный недостаток специалистов по спортивному праву, в то время как потребность в них высока. Достаточно вспомнить проблемы, связанные с обвинениями в употреблении допинга. Для того чтобы отстаивать интересы России на спортивных аренах, нужны высокопрофессиональные юристы.