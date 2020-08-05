Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2016, N 48, ст. 6736) следующие изменения:

1) в статье 362:

а) в части 1 слова "рассматривающим споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений," заменить словами "образованным при некоммерческой организации, указанной в части 2 настоящей статьи,";

б) часть 2 после слов "Паралимпийским комитетом России," дополнить словами "профессиональным союзом, объединяющим работников физической культуры и спорта и являющимся стороной отраслевого соглашения, заключенного с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,";

в) в части 3 слова "рассматривающего споры" заменить словами "администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) споров";

г) в части 4 после слов "Арбитражное соглашение" дополнить словами ", за исключением арбитражного соглашения о рассмотрении индивидуальных трудовых споров,", слова "если оно включено в" заменить словами "если оно включено в нормы,", слова "нормы, устанавливающие" заменить словами ", иными организаторами спортивных мероприятий и устанавливающие", дополнить предложением следующего содержания: "Арбитражное соглашение о передаче в арбитраж (третейское разбирательство) индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений заключается в виде отдельного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации об арбитраже (третейском разбирательстве) и с учетом особенностей, предусмотренных трудовым законодательством.";

д) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. В рекомендованном списке арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, не менее половины арбитров должны соответствовать одному из следующих требований: обладать опытом работы в области физической культуры и спорта не менее пяти лет, предшествующих дате включения их в рекомендованный список арбитров, либо обладать опытом разрешения споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений в качестве третейских судей или опытом работы в органах общероссийских или международных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, осуществляющих досудебное урегулирование споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, не менее четырех лет, предшествующих дате включения их в список арбитров. Остальные арбитры должны иметь ученую степень, присужденную на территории Российской Федерации, по научной специальности, входящей в перечень, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. При этом не менее одной трети арбитров в рекомендованном списке арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, должны составлять арбитры, включенные в рекомендованный список арбитров по представлению профессионального союза, указанного в части 2 настоящей статьи.";

е) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:

"8. Работники, обратившиеся в постоянно действующее арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, освобождаются от уплаты арбитражного сбора при подаче иска.

9. Распределение между сторонами арбитражных расходов, связанных с разрешением в третейском суде индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в том числе суммы предусмотренного частью 8 настоящей статьи арбитражного сбора, производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.";

2) в статье 363:

а) часть 1 дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111) споры, связанные с прохождением спортивной подготовки;";

б) в части 2 слова "связанные со спортивной подготовкой, а также споры," исключить;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Споры, предусмотренные пунктами 2, 3 и 11 части 1 настоящей статьи, являются предметом арбитража (третейского разбирательства), администрируемого исключительно постоянно действующим арбитражным учреждением, образованным в соответствии с частью 2 статьи 362 настоящего Федерального закона. Указанные споры не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого иным арбитражным учреждением (за исключением иностранного арбитражного учреждения в случаях, прямо предусмотренных нормами международных спортивных организаций), а также третейского суда, образованного для разрешения конкретного спора.";

3) часть 2 статьи 364 изложить в следующей редакции:

"2. Рассмотрение споров иностранным третейским судом осуществляется в соответствии с правилами рассмотрения споров, установленными иностранным арбитражным учреждением, администрирующим соответствующий арбитраж (третейское разбирательство).";

4) статью 365 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

"3. В состав указанного в части 2 настоящей статьи органа общероссийской спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги должно входить не менее пяти членов, при этом не менее одной трети из них должны иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на территории Российской Федерации дипломом установленного образца.

4. Положение об органе общероссийской спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги, указанном в части 2 настоящей статьи, и его состав утверждаются органом управления соответствующей общероссийской спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги на основании их уставов.".

Статья 2

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 18, ст. 2145; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 1, ст. 29; N 26, ст. 3889; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 30, ст. 4099) следующие изменения:

1) часть третью статьи 3 после слов "из гражданско-правовых отношений," дополнить словами "а также индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений", слова "может быть передан" заменить словами "могут быть переданы";

2) в статье 221:

а) часть первую после слов "из гражданско-правовых отношений," дополнить словами "а также индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений";

б) пункт 3 части второй дополнить словами ", за исключением индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, переданных на рассмотрение третейского суда в рамках арбитража (третейского разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, образованным с учетом требований законодательства о физической культуре и спорте".

Президент Российской Федерации В. Путин