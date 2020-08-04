В России 4 августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, в том числе экзотических. Он определяет типы, размеры и другие технические требования к государственным регистрационным знакам колесных и гусеничных средств передвижения.

На мотоциклах госномера станут меньшего размера, но информативности это помешать не должно. Для мопедов тоже введут новые знаки. Фото: РИА Новости

Для большинства автолюбителей эти изменения пройдут незамеченными. Поскольку привычных нам госномеров они не коснутся. Как пояснили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков сохранены без изменений. Новый техстандарт сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93, в котором зафиксированы требования к номерам на наших легковых автомобилях, грузовиках и автобусах.

Разработка нового стандарта велась Национальным центром безопасности дорожного движения МВД России. При его подготовке были учтены предложения ГИБДД, минобороны, минсельхоза и других ведомств.

Есть в нацстандарте и изменения, которые мы вскоре заметим на дорогах. Среди основных новаций: введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Речь идет об американских автомобилях, номера у которых квадратные и двухстрочные, а также о праворульных японских машинах.

Кроме того, уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов - вместо нынешних 245х185 мм будут 190х145 мм. При этом структура и обозначение типа мотоциклетных госномеров сохранится. Новым стандартом также введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

Вводится дополнительно к имеющимся и тип регистрационных знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования, - снегоболотоходов и мотовездеходов. Появятся новые госномера для мопедов, спортивных и ретромашин.

"Выдача новых знаков будет производиться после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации данных видов транспортных средств, - пояснили в Росстандарте. - Для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. При этом следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств".

В пресс-службе подчеркнули, что обмен номерных знаков и их выдача не регулируется Росстандартом. "Дополнительные разъяснения необходимо получить в Госавтоинспекции или МВД России", - уточнили в Росстандарте.

В этих ведомствах свои комментарии и разъяснения пока еще готовят.