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04.08.2020 13:35
Рубрика: Экономика

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Текст: Евгений Гайва
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"По итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 млрд долларов. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", - заявила Зарина Догузова в интервью газете "Аргументы и факты".
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Как отметила глава Ростуризма, наверстать эти потери отчасти поможет введение электронной визы для туристов из 53 стран 1 января 2021 года. Она назвала это решение историческим для российского туризма. По словам Догузовой, электронная виза это важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после кризиса.

Ранее в Ростуризме заявляли, что российская туротрасль по итогам первого полугодия 2020 года недополучила 1,5 трлн рублей из-за связанных с пандемией ограничений.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России Пандемия коронавируса COVID-19

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