В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС

Вакцинацию от коронавируса могут включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и национальный календарь профилактических прививок. С таким предложением комитет Совета Федерации по социальной политике намерен обратиться в Минздрав.

- Данный вопрос мы обсуждали в комитете, - сообщил член комитета, заслуженный врач России Владимир Круглый, которого цитирует ТАСС. - Мы в начале осенней сессии с такой инициативой будем выходить к Минздраву, уверен, что Минздрав это тоже поддержит.

Он напомнил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация будет бесплатной для граждан.

- А если вакцинация будет бесплатной, то какой-то механизм должен быть - она должна быть включена в программу ОМС и национальный календарь прививок, - пояснил сенатор.

Для реализации инициативы необходим приказ Минздрава, отметил он.

Круглый также заявил, что именно вакцинация способна предотвратить возможную вторую волну коронавируса в России.