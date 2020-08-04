Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. "Нужно будет соблюдать меры безопасности", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, а также в Алтайском крае и Тыве индекс излучения будет в районе 6-7 единиц. Очень высокий индекс - 8-10 единиц - прогнозируется в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Серного Кавказа и в Крыму. В Москве - 3-5 единиц, пишет ТАСС.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. Пользоваться солнцезащитными средствами нужно при индексе равном или превышающем 3.

Ранее Роман Вильфанд рассказал "РГ", что в Москве температура в августе может быть выше нормы, но превышение это будет не слишком большим. Нормой же для Москвы считаются дневные температуры от плюс 23…25 градусов в начале месяца до 17…18 тепла в его последних числах.