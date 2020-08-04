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04.08.2020 16:23
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупают и уничтожают

Текст: Константин Руссов
Фото: Илья Зубко/ РГ Фото: Илья Зубко/ РГ
Фото: Илья Зубко/ РГ

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, которая затрагивает 57 автомобилей марки Volkswagen, которые, будучи предсерийными, оказались реализованы покупателям. Их предстоит найти и уничтожить.

Фото: autoblog.com.ar
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В списке автомобилей, попадающих под отзыв, Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленные в период с 2008 по 2018 годы. VIN-коды предсерийных машин по какой-то причине переданных клиентам, опубликованы на сайте ведомства.

"Все транспортные средства, подпадающие под данное мероприятие, подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации", - говорится в сообщении Росстандарта.

Это не единственный случай, когда Volkswagen продал несерийные автомобили. В январе 2019 года компания тоже объявляла отзывную кампанию, затрагивающую Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg. Автомобилей, не предназначенных для продажи, тоже было 57.

#Volkswagen