Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупают и уничтожают

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, которая затрагивает 57 автомобилей марки Volkswagen, которые, будучи предсерийными, оказались реализованы покупателям. Их предстоит найти и уничтожить.

В списке автомобилей, попадающих под отзыв, Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленные в период с 2008 по 2018 годы. VIN-коды предсерийных машин по какой-то причине переданных клиентам, опубликованы на сайте ведомства.

"Все транспортные средства, подпадающие под данное мероприятие, подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации", - говорится в сообщении Росстандарта.

Это не единственный случай, когда Volkswagen продал несерийные автомобили. В январе 2019 года компания тоже объявляла отзывную кампанию, затрагивающую Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg. Автомобилей, не предназначенных для продажи, тоже было 57.