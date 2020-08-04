Вышел трейлер второго сезона "Пацанов"

Большой трейлер второго сезона супергеройского сериала "Пацаны", чуть ранее слитый в Сеть досрочно, обнародован на YouTube-канале Amazon официально. С хорошей картинкой и возможностью подгрузить субтитры - для желающих.

В любом случае приятно попредвкушать, что нас ждет в сезоне. Тем более что история уже совсем явно разбежалась с оригинальным комиксом.

Плюс нам тут ободряющее подтверждено, что новая героиня - Штормфронт - станет одним из основных персонажей сезона.

Также не лишним напомнить про бонус: стало известно, что у Мясника появится свой короткометражный "сольник"-спинофф.

Сериал уже продлен на третий сезон.