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Вышел трейлер второго сезона "Пацанов"

Новости
    04.08.2020, 18:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Большой трейлер второго сезона супергеройского сериала "Пацаны", чуть ранее слитый в Сеть досрочно, обнародован на YouTube-канале Amazon официально. С хорошей картинкой и возможностью подгрузить субтитры - для желающих.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер нового фильма Томаса Винтерберга

В любом случае приятно попредвкушать, что нас ждет в сезоне. Тем более что история уже совсем явно разбежалась с оригинальным комиксом.

Плюс нам тут ободряющее подтверждено, что новая героиня - Штормфронт - станет одним из основных персонажей сезона.

Также не лишним напомнить про бонус: стало известно, что у Мясника появится свой короткометражный "сольник"-спинофф.

Сериал уже продлен на третий сезон.

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