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В Сеть "слили" трехминутный трейлер второго сезона "Пацанов"

Новости
    30.07.2020, 15:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети до срока оказался новый - большой и крайне нарядный - трейлер второго сезона супергеройского "мясного" шоу "Пацаны".

Фото: youtube.com/ Netflix
Видео: СССР нападает на США во втором сезоне "Академии "Амбрелла"

Где наблюдаем как уже ранее виденные радости, так и прорву свежих кадров, дающих понять: лихого расколбаса в шоу по-прежнему более чем достаточно.

Плюс зрительно подтверждено, что новая героиня - Штормфронт - станет одним из основных персонажей сезона. Премьера - 4 сентября.

Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник".

Трейлер можно посмотреть на "КиноПоиске".

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