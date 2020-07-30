В Сеть "слили" трехминутный трейлер второго сезона "Пацанов"

В Сети до срока оказался новый - большой и крайне нарядный - трейлер второго сезона супергеройского "мясного" шоу "Пацаны".

Где наблюдаем как уже ранее виденные радости, так и прорву свежих кадров, дающих понять: лихого расколбаса в шоу по-прежнему более чем достаточно.

Плюс зрительно подтверждено, что новая героиня - Штормфронт - станет одним из основных персонажей сезона. Премьера - 4 сентября.

Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник".

Трейлер можно посмотреть на "КиноПоиске".