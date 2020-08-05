Блогеры показали, что происходит внутри колеса едущего автомобиля

Вряд ли кто-либо когда-либо видел прямой репортаж из желудка крокодила или анаконды или из канализационной трубы жилой многоэтажки. И впихнуть камеру туда непросто, и смотреть на происходящее там страшно до жути. А вот увидеть изнутри тайную жизнь автомобильной шины, узнать, каково ей, шине, при езде по идеальному асфальту, сомнительной грунтовке и совсем уж страшному бездорожью - это можно. Нужно лишь суметь втиснуть под резину миникамеру. Зачем? Да просто интересно.

Эксперимент задумали и реализовали блогеры с YouTube-канала Warped Perception. Продумали всё, надо сказать, до мелочей: покрышку Mercedes-Benz E55 AMG аккуратно спустили, впихнули туда камеру и намертво приклеили ее прямо на диск, чтобы не болталась. Еще и про освещение не забыли, снабдили камеру мини-фонариком. И снова всё смонтировали и накачали.

Картинка, конечно, получилась завораживающая. Сначала, пока машина стояла на месте, нутро покрышки было похоже на извилистую и страшную из-за неровного освещения трубу аквапарка. Но стоило автомобиль завести, как эта труба ожила и начала сокращаться, словно и впрямь оператор вместе с камерой попал в желудок огромного хищника, пытающегося поскорее переварить свою добычу. А когда Mercedes выехал на бездорожье, покрышка стала сокращаться так стремительно, с таким страшным стуком, словно рассерженные охотники наконец поймали чудище, проглотившее видеооператора, и с помощью ласковых уговоров и легких побоев пытаются убедить вернуть его назад.

Когда все закончилось, когда шину спустили и камеру вытащили на свет, наверное, даже не страдающие клаустрофобией зрители выдохнули с облегчением: уффф,..