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5 августа 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 205 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 г. № 183, от 23 июля 2020 г. № 198) следующие изменения:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"с 27 июля по 9 августа 2020 года;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 10 августа по 23 августа 2020 года;

с 24 августа по 6 сентября 2020 г. с возможным последующим продлением.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



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