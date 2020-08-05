ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.

Как сообщает официальный сайт армейского клуба, контракт с 21-летним нападающим из Аргентины подписан на пять лет.

Ранее аргентинские СМИ сообщили, что российский клуб заплатит аргентинскому "Сан-Лоренсо" 8,5 миллионов евро за Гайча.

За этот клуб форвард провел 27 матчей и сумел забить семь голов. Также он однажды выступал за национальную команду Аргентины.

В социальных сетях ЦСКА разместил ролик, посвященный переходу Гайча. Он выполнен в стиле популярного аргентинского сериала "Дикий ангел".