ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем

Фото: пресс-служба ЦСКА
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.
Как сообщает официальный сайт армейского клуба, контракт с 21-летним нападающим из Аргентины подписан на пять лет.
Ранее аргентинские СМИ сообщили, что российский клуб заплатит аргентинскому "Сан-Лоренсо" 8,5 миллионов евро за Гайча.
За этот клуб форвард провел 27 матчей и сумел забить семь голов. Также он однажды выступал за национальную команду Аргентины.
В социальных сетях ЦСКА разместил ролик, посвященный переходу Гайча. Он выполнен в стиле популярного аргентинского сериала "Дикий ангел".
🇦🇷 Tanque, estás en casa! 🔴🔵 #ЦСКА pic.twitter.com/Kd8uP8KLmG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020