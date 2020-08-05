Депутаты и сенаторы ответили на идею Минфина сократить расходы на парламент

В обеих палатах российского парламента прокомментировали предложение Минфина сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации.

Финансовое ведомство предложило уменьшить расходы в совокупности на 1,9 млрд рублей в 2021-2023 годах.

Госдума готова при необходимости обсудить ограничение своих расходов, заявила зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Она связала инициативу Минфина с сокращением бюджетных трат по всем направлениям в связи с ситуацией с пандемией.

- Госдума всегда, когда были сложные времена, сокращала свои расходы, я думаю, что как минимум увеличиваться они точно не будут в виду текущей ситуации, - отметила Костенко, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в комитете по контролю и регламенту, который отвечает в том числе за утверждение различных смет Госдумы, этот вопрос еще не обсуждался. Парламентарий считает, депутаты будут принимать решение, "адекватное ситуации".

- Мы будем со своей страной, и если наши избиратели будут в чем-то ограничены в текущий период, то и мы тоже, безусловно, ограничим себя, - подчеркнула Костенко.

В свою очередь глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что в Совфеде не видят, как можно сократить объемы финансирования своей деятельности. Он объяснил, что любое сокращение должно производиться на основании конкретных расчетов, и пока непонятно, за счет каких источников можно снизить объемы финансирования.

- Если Минфин видит, какие статьи можно сократить, то пусть предлагает, - отметил сенатор. - Если предлагает, например, сократить на международную деятельность, то не будем ездить и отстаивать интересы России на международных площадках. Если предлагает сократить расходы на работу в регионах, то меньше будем встречаться с нашими гражданами, соответственно, они будут находиться в неведении, чем занимается Госдума и Совет Федерации, какие законы принимаются.

Он добавил, что верхняя палата ежегодно смету расходов использует почти полностью, а если даже какие-то финансовые ресурсы остаются, то их перечисляют обратно в Минфин.