Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу

Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса.

По данным американского минюста, 29-летний Ли Прайс тратил деньги на предметы роскоши, недвижимость и развлечения. Купленный им Lamborghini Urus стоит больше 200 тысяч долларов. В общей сложности Прайсу удалось потратить 1,6 миллиона долларов. Теперь мошенник обвиняется в сообщении ложных сведений банку, мошенничестве и незаконных денежных операциях, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее был задержан житель Флориды Дэвид Хайнс, который получив льготные кредиты на 3,9 миллиона долларов, купил Lamborghini Huracan 2020 года выпуска за 318 тысяч долларов.

Конгресс США одобрил расходы примерно на три триллиона долларов на поддержку экономики перед лицом эпидемии коронавируса. Малому бизнесу были предоставлены льготные кредиты, которые можно списать, если они пойдут на оплату аренды и зарплаты сотрудников.