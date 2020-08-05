Глава минздрава Ливана назвал ситуацию после взрывов "полной катастрофой"

Последствия серии взрывов, прогремевших накануне в морском порту столицы Ливана, можно назвать "в полном смысле слова катастрофой". Об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал, что в Бейруте полностью разрушены четыре больницы, их пациентов пришлось перевезти в другие госпитали, которые и без того переполнены ранеными при взрывах. По последним оценках, это около четырех тысяч человек. При этом многим не хватило коек как в столице, так и в ее окрестностях. На фоне коронавируса страна столкнулась с настоящей "эпидемиологической катастрофой".

Напомним, что взрывы в порту оставили в руинах или повредили половину зданий в столице, которая объявлена правительством зоной бедствия. В стране объявлен траур.

Ранее премьер-министр Ливана Хасан Диаб, жена и дочь которого были ранены, подтвердил, что, согласно основной рабочей версии, взлетел на воздух склад с почти тремя тоннами аммиачной селитры, шесть лет назад конфискованной с молдавского сухогруза.