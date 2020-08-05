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05.08.2020 15:40
Рубрика: Легковые авто

Infiniti QX55: первое фото новинки и дата дебюта

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

11 ноября Infiniti проведет онлайн-презентацию модели QX55.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
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Никаких подробностей о новинке компания пока не сообщает, лишь обещая обилие инновационных технологий для помощи водителю и стремительный профиль спортивного купе. Силуэт нам уже показывали раньше, и он действительно хорош.

Надо отметить, что дизайнеры избавились от вычурного изгиба на задней стойке крыши, который не всем по вкусу.

На свежей картинке можно рассмотреть и задний фонарь QX55, выполненный в футуристическом стиле. Судя по всему, новинка будет представлять собой уже известный кроссовер Infiniti QX50, одетый в более "дизайнерский" кузов.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
#Infiniti