Infiniti QX55: первое фото новинки и дата дебюта

11 ноября Infiniti проведет онлайн-презентацию модели QX55.

Никаких подробностей о новинке компания пока не сообщает, лишь обещая обилие инновационных технологий для помощи водителю и стремительный профиль спортивного купе. Силуэт нам уже показывали раньше, и он действительно хорош.

Надо отметить, что дизайнеры избавились от вычурного изгиба на задней стойке крыши, который не всем по вкусу.

На свежей картинке можно рассмотреть и задний фонарь QX55, выполненный в футуристическом стиле. Судя по всему, новинка будет представлять собой уже известный кроссовер Infiniti QX50, одетый в более "дизайнерский" кузов.