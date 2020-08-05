Власти смогут игнорировать некоторые законодательные ограничения, если они мешают развитию цифровых технологий. Новый закон о специальных правовых режимах для производителей инновационной продукции публикует "Российская газета".

Эксперимента по внедрению таких режимов, или "цифровых песочниц", в отрасли ждали давно. Власти получили право создавать "песочницы" даже тогда, когда для инновационной деятельности есть законодательные ограничения, обращает внимание Дмитрий Тер-Степанов, замглавы АНО "Цифровая экономика". Регионы смогут временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне, если это понадобится для нормального функционирования экспериментального режима.

Ключевыми отраслями для тестирования "песочниц" минэкономразвития определило медицину, транспорт, хозяйство, финансовый сектор и госуправление, рассказали в ведомстве. Министерство уже предложило дополнить этот список отраслью связи. Проект постановления об этом размещен на портале правовой информации.

По словам Александра Журавлева, председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР), компании, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных продуктов, смогут апробировать свои технологии, товары, работы и услуги на практике с некоторыми исключениями из действующего законодательства. "При этом некоторые особые правовые режимы используются уже сейчас, например, на базе "Сколково" проводилось тестирование беспилотных автомобилей в России, которые после этого выехали на улицы города", - отметил он. По его мнению, документ позволит безопасно внедрить инновационные продукты на всей территории России, а также обеспечить конкурентное преимущество национального рынка и привлечь инвестиции иностранных компаний. Такой подход широко используется в мировой практике, где особое распространение получили "технологические кластеры", как основное место для тестирования технологий. Так, схожий режим уже введен в Великобритании, Канаде, Сингапуре и даже в соседней Беларуси.

С 2021 года региональные власти смогут отменять законодательные ограничения, если они мешают развитию ­инноваций

Закон о "цифровых песочницах" вступит в силу в конце января 2021 года. До этого времени будут оценены риски применения таких правовых режимов с привлечением отраслевых органов власти. Финальное решение о проведении эксперимента и его продолжительности в каждом отдельном случае будет принимать правительство РФ. Минэкономразвития уже готовит необходимые подзаконные акты. Так, в новом проекте постановления ведомство определило перечень из 10 технологий, которые будут участвовать в "песочницах". Среди них нейротехнологии, искусственный интеллект, big data (большие данные) и робототехника и другие.

В Москве с 1 июля уже начала действовать своя "цифровая песочница", задача которой - выявить сферы жизни города, в которых необходимо внедрить искусственный интеллект и определить, какие изменения нужны в действующее законодательство.