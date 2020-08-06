Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет цели и принципы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, круг участников экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также регулирует отношения, связанные с их установлением и реализацией, в том числе изменением, приостановлением, прекращением, мониторингом, оценкой их эффективности и результативности.

2. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций могут устанавливаться в соответствии с настоящим Федеральным законом по следующим направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций:

1) медицинская деятельность, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность;

2) проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания;

3) сельское хозяйство;

4) финансовый рынок;

5) продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом;

6) архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений;

7) предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

8) промышленное производство (промышленность);

9) иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, установленные Правительством Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций (далее - экспериментальный правовой режим) - применение в отношении участников экспериментального правового режима в течение определенного периода времени специального регулирования по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренным частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) цифровые инновации - новые или существенно улучшенные продукт (товар, работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новые метод продаж или организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по направлениям, предусмотренным частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, с применением технологий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России);

3) общее регулирование - нормативное правовое регулирование, содержащее общеобязательные государственные предписания постоянного или временного характера, рассчитанные на многократное применение, и действующее в Российской Федерации по состоянию на дату начала срока действия экспериментального правового режима, установленного Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России;

4) акты общего регулирования - нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, а также нормативные акты Банка России;

5) специальное регулирование - нормативное правовое регулирование, отличающееся от общего регулирования и устанавливаемое в соответствии с настоящим Федеральным законом программой экспериментального правового режима в отношении участников экспериментального правового режима на определенный срок и, если иное не предусмотрено программой экспериментального правового режима, на определенной территории. Если общее регулирование установлено федеральными законами, то специальное регулирование устанавливается в случаях, предусмотренных соответствующими федеральными законами;

6) программа экспериментального правового режима - акт специального регулирования, определяющий условия экспериментального правового режима и утверждаемый в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации (далее - акт Правительства Российской Федерации), а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, нормативным актом Банка России (далее также - акт Банка России);

7) регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию по одному из направлений, предусмотренных частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банк России;

8) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативному правовому регулированию и полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, по вопросам экспериментальных правовых режимов, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банк России;

9) инициативное предложение - предложение об установлении экспериментального правового режима, включающее в том числе описание предлагаемого специального регулирования, мер, направленных на минимизацию рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям;

10) инициатор - государственный орган, орган местного самоуправления (по направлению, предусмотренному пунктом 7 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вносящие инициативное предложение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

11) организация предпринимательского сообщества - определенная Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России некоммерческая организация или некоммерческие организации, представляющие предпринимательское сообщество по вопросам экспериментальных правовых режимов. Определенные Банком России организация предпринимательского сообщества или организации предпринимательского сообщества участвуют в соответствующих правоотношениях в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, если иное не установлено Банком России;

12) координационный орган - орган, определяемый Правительством Российской Федерации для разрешения разногласий между государственными органами и организациями по результатам рассмотрения инициативных предложений и иных вопросов, регулируемых настоящим Федеральным законом;

13) субъект экспериментального правового режима - государственный орган, орган местного самоуправления (по направлению, предусмотренному пунктом 7 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в соответствии с программой экспериментального правового режима;

14) участник экспериментального правового режима - субъект экспериментального правового режима, а также лицо, вступившее в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима, возникшие в рамках экспериментального правового режима;

15) претендент - государственный орган, орган местного самоуправления (по направлению, предусмотренному пунктом 7 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерение стать субъектом экспериментального правового режима;

16) мониторинг экспериментального правового режима - система наблюдений, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации о выполнении программы экспериментального правового режима.

Статья 3. Цели экспериментального правового режима

Целями экспериментального правового режима являются:

1) формирование по результатам реализации экспериментального правового режима новых видов и форм экономической деятельности, способов осуществления экономической деятельности;

2) развитие конкуренции;

3) расширение состава, повышение качества или доступности товаров, работ и услуг;

4) повышение эффективности государственного или муниципального управления;

5) обеспечение развития науки и социальной сферы;

6) совершенствование общего регулирования по результатам реализации экспериментального правового режима;

7) привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации;

8) создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций.

Статья 4. Принципы экспериментального правового режима

Принципами экспериментального правового режима являются:

1) недопустимость ограничения конституционных прав и свобод граждан, нарушения единства экономического пространства на территории Российской Федерации или иного умаления гарантий защиты прав граждан и юридических лиц, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) обеспечение безопасности личности, общества и государства;

3) прозрачность и открытость экспериментального правового режима;

4) равноправие претендентов;

5) добровольность участия в экспериментальном правовом режиме;

6) определенность специального регулирования по времени, кругу лиц и, если иное не вытекает из существа экспериментального правового режима, ограничение специального регулирования в пространстве;

7) минимизация отступлений от общего регулирования.

Статья 5. Правовое регулирование отношений, связанных с установлением и реализацией экспериментального правового режима

1. Правовое регулирование отношений, связанных с установлением и реализацией экспериментального правового режима, осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России.

2. Законодательством субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено установление экспериментального правового режима в субъекте Российской Федерации, в том числе определен порядок его установления, в рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. Положения программы экспериментального правового режима, устанавливающие условия экспериментального правового режима, могут исключать или изменять действие положений федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено соответствующим федеральным законом.

4. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица при реализации экспериментального правового режима, в том числе правомерными действиями субъекта экспериментального правового режима, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Программой экспериментального правового режима может предусматриваться требование к субъекту экспериментального правового режима о необходимости страхования им гражданской ответственности за причинение указанного вреда при реализации экспериментального правового режима.

5. Специальное регулирование не должно затруднять обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, иных лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также реализацию мер по осуществлению государственной охраны. Информационное взаимодействие участников экспериментального правового режима осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об обращении со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную и иную информацию, отнесенную в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, а также законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

6. Предметом специального регулирования не могут быть правоотношения, возникшие при осуществлении деятельности, связанной с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и государства, в том числе при защите государственной тайны, обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также в связи с возможным введением в оборот товаров, работ и услуг, оборот которых ограничен или запрещен.

7. Федеральными законами могут быть предусмотрены дополнительные гарантии защиты прав лиц, вступающих в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима, в том числе в части их информирования о специальном регулировании, возможности отказа от вступления в указанные правоотношения.

8. Установление экспериментальных правовых режимов в соответствии с настоящим Федеральным законом не может являться основанием для предоставления соответствующим участникам экспериментальных правовых режимов налоговых льгот.

9. Особенности применения положений настоящего Федерального закона к правоотношениям, возникающим в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима по направлению, предусмотренному пунктом 7 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливаются Правительством Российской Федерации, по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

Статья 6. Условия установления экспериментального правового режима

1. Установление экспериментального правового режима допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) общее регулирование, касающееся отношений в сфере цифровых инноваций по направлениям, предусмотренным частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, содержит требования, предписания, запреты, ограничения, при соблюдении которых внедрение цифровых инноваций невозможно или существенно затруднено;

2) существует технологическая возможность применения цифровых инноваций либо для их использования требуется техническая, технологическая, организационная или иная подготовка;

3) установление экспериментального правового режима должно привести к достижению одной или нескольких целей, указанных в статье 3 настоящего Федерального закона;

4) инициативное предложение содержит обоснованную оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям и меры, направленные на минимизацию таких рисков.

2. Актом Банка России для экспериментального правового режима, установленного по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут быть установлены ограничения объема отдельных финансовых операций и общего объема финансовых операций, осуществляемых в рамках такого экспериментального правового режима, количества лиц, в отношении которых могут осуществляться эти финансовые операции в течение срока действия экспериментального правового режима или в соответствующую единицу времени, а также иные условия установления такого экспериментального правового режима.

3. Экспериментальный правовой режим устанавливается в отношении определенного круга субъектов экспериментального правового режима или одного субъекта экспериментального правового режима на определенный срок и, если иное не предусмотрено таким экспериментальным правовым режимом, на определенной территории, в рамках которой субъекты экспериментального правового режима осуществляют определенную деятельность в соответствии с программой экспериментального правового режима.

Статья 7. Срок действия экспериментального правового режима

1. Срок действия экспериментального правового режима определяется программой экспериментального правового режима с учетом целей, указанных в статье 3 настоящего Федерального закона, и не может превышать три года. Этот срок может быть продлен в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 18 настоящего Федерального закона. Программой экспериментального правового режима могут быть установлены различные сроки участия в экспериментальном правовом режиме для разных субъектов экспериментального правового режима.

2. Срок действия экспериментального правового режима исчисляется с двадцатого рабочего дня после дня издания акта Правительства Российской Федерации или акта Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы такого экспериментального правового режима, если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации или Банком России.

Статья 8. Внесение инициативного предложения

1. Инициатор или инициаторы, являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, должны соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации и по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов инициатора, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Инициатор считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения инициативного предложения не принято;

2) отсутствие у инициатора - индивидуального предпринимателя, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо члена коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица судимости;

3) инициатор, зарегистрированный в качестве юридического лица, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), инициатор, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, не находится в процессе прекращения деятельности, в отношении его не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

4) инициатор не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государства или территории, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности составляет 50 и более процентов;

5) требованиям к субъекту экспериментального правового режима, которые инициатор предлагает установить в программе экспериментального правового режима.

2. Инициативное предложение вносится инициатором в уполномоченный орган с приложением к нему проекта программы экспериментального правового режима и документов, перечень которых утверждается уполномоченным органом. Требования к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима утверждаются уполномоченным органом.

Статья 9. Рассмотрение инициативного предложения

1. Инициативное предложение оценивается уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным статьей 8 настоящего Федерального закона, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его внесения.

2. В случае несоответствия инициативного предложения требованиям, указанным в статье 8 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган направляет инициатору мотивированный отказ в установлении экспериментального правового режима.

3. В случае соответствия инициативного предложения требованиям, установленным статьей 8 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган направляет инициативное предложение в организацию предпринимательского сообщества, регулирующий орган, если он не являлся инициатором, и в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого предполагается установить экспериментальный правовой режим, при условии, что экспериментальный правовой режим вводится на территории отдельного субъекта Российской Федерации, для подготовки заключений в отношении возможности или невозможности установления указанного экспериментального правового режима.

4. Информация об инициативном предложении, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную и иную информацию, отнесенную в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, размещается в открытом доступе на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Регулирующий орган, организация предпринимательского сообщества и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение двадцати пяти рабочих дней со дня получения инициативного предложения осуществляют его оценку на соответствие условиям и требованиям, установленным статьями 6 и 8 настоящего Федерального закона, и направляют в уполномоченный орган свои заключения, которые должны содержать один из следующих выводов:

1) о возможности установления экспериментального правового режима в соответствии с этим инициативным предложением;

2) о возможности установления экспериментального правового режима в случае учета замечаний по этому инициативному предложению;

3) о невозможности установления экспериментального правового режима с указанием причин, по которым его установление является невозможным.

6. Регулирующий орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения инициативного предложения согласовывает свое заключение с иными федеральными органами исполнительной власти в случае, если инициативное предложение затрагивает их полномочия по решению вопросов, требующих согласования с указанными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения заключений регулирующего органа, организации предпринимательского сообщества и высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет оценку инициативного предложения на соответствие условиям, установленным статьей 6 настоящего Федерального закона, и готовит заключение, содержащее один из выводов, указанных в пунктах 1-3 части 5 настоящей статьи.

8. Если уполномоченный орган, регулирующий орган, организация предпринимательского сообщества и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации дали заключения о невозможности установления экспериментального правового режима, уполномоченный орган направляет инициатору уведомление об отказе в установлении указанного экспериментального правового режима в срок, установленный частью 7 настоящей статьи.

9. Если уполномоченный орган, регулирующий орган, организация предпринимательского сообщества и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации дали заключения о возможности установления экспериментального правового режима в случае учета замечаний по инициативному предложению, уполномоченный орган направляет инициатору в срок, указанный в части 7 настоящей статьи, уведомление о возможности установления указанного экспериментального правового режима в случае учета замечаний по инициативному предложению с приложением копий соответствующих заключений. В этом случае инициатор вправе внести инициативное предложение, доработанное с учетом соответствующих замечаний, на рассмотрение повторно в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Федерального закона.

10. Если уполномоченный орган, регулирующий орган, организация предпринимательского сообщества и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации дали заключения о возможности установления экспериментального правового режима или если заключения уполномоченного органа, регулирующего органа, организации предпринимательского сообщества и высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации содержат противоречащие друг другу выводы, в том числе вывод о невозможности установления указанного экспериментального правового режима, уполномоченный орган в срок, указанный в части 7 настоящей статьи, вносит в Правительство Российской Федерации рассмотренное инициативное предложение с приложением данных заключений. Правительство Российской Федерации вправе определить федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы, а также организации, в которые уполномоченный орган должен направить инициативное предложение одновременно с его внесением в Правительство Российской Федерации для формирования указанными органами и организациями рассматриваемых координационным органом позиций по инициативному предложению. Порядок рассмотрения инициативного предложения об установлении экспериментального правового режима по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

Статья 10. Установление экспериментального правового режима

1. В течение тридцати рабочих дней со дня внесения в Правительство Российской Федерации уполномоченным органом инициативного предложения и заключений в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона инициативное предложение рассматривается координационным органом с участием уполномоченного органа, регулирующего органа, федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, организации предпринимательского сообщества, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также иных заинтересованных органов и организаций.

2. Если по итогам рассмотрения инициативного предложения:

1) разногласия не урегулированы, координационный орган в срок, указанный в части 1 настоящей статьи, принимает решение об отказе в установлении экспериментального правового режима и направляет его инициатору и в уполномоченный орган;

2) разногласия урегулированы с указанием на необходимость учета замечаний по данному инициативному предложению, координационный орган в срок, указанный в части 1 настоящей статьи, направляет инициатору рекомендации об учете соответствующих замечаний по инициативному предложению. Инициатор в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения таких рекомендаций вправе внести изменения в инициативное предложение и направить его в координационный орган, который в течение тридцати рабочих дней оценивает доработанное с учетом соответствующих замечаний инициативное предложение. В случае, если такие замечания по инициативному предложению учтены в полном объеме, доработанное инициативное предложение рассматривается Правительством Российской Федерации;

3) разногласия отсутствуют или урегулированы, инициативное предложение рассматривается Правительством Российской Федерации.

3. Рассмотрение инициативного предложения об установлении экспериментального правового режима по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

4. Решение об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима принимается Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России путем издания соответственно акта Правительства Российской Федерации, акта Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима.

5. Программа экспериментального правового режима должна содержать:

1) срок действия экспериментального правового режима, срок участия субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме (при необходимости);

2) указание на территорию, в рамках которой установлен экспериментальный правовой режим, если иное не предусмотрено экспериментальным правовым режимом;

3) положения (требования, предписания, запреты, ограничения) отдельных актов общего регулирования, которые не подлежат применению, а также положения, соблюдение которых является обязательным в соответствии с программой экспериментального правового режима, если такие положения не предусмотрены актами общего регулирования или отличаются от них;

4) оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям, меры, направленные на минимизацию таких рисков и обязательные для осуществления субъектами экспериментального правового режима;

5) перечень субъектов экспериментального правового режима и требования, которым они должны соответствовать, наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона;

6) указание на возможность присоединения иных субъектов к экспериментальному правовому режиму, порядок их присоединения;

7) основания и сроки приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима;

8) критерии нарушения положений программы экспериментального правового режима, в том числе грубого их нарушения;

9) порядок использования продукции, произведенной и апробируемой в условиях экспериментального правового режима;

10) указание на орган или органы, осуществляющие контрольные (надзорные) функции в рамках экспериментального правового режима, а также на порядок осуществления этих функций;

11) требования к оценке эффективности и результативности экспериментального правового режима, в том числе показатели, в соответствии с которыми проводится данная оценка;

12) способы информирования субъектом экспериментального правового режима лиц, выражающих намерение вступить с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима, о наличии и содержании экспериментального правового режима, в том числе об отличиях специального регулирования, предусмотренного программой экспериментального правового режима и подлежащего применению к указанным правоотношениям, от общего регулирования;

13) указание на необходимость дополнительных опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об установлении и о содержании экспериментального правового режима, в том числе об отличиях специального регулирования, предусмотренного программой экспериментального правового режима, от общего регулирования, а также на необходимость нанесения соответствующей информации на товары, производимые в рамках экспериментального правового режима, размещения такой информации перед въездами (проходами) на территорию действия экспериментального правового режима, перед входами в помещения, в которых выполняются работы, оказываются услуги в рамках указанного экспериментального правового режима. В случае, если в связи с деятельностью, осуществляемой в рамках реализации экспериментального правового режима, могут быть затронуты права и законные интересы лиц, не вступающих в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима при его реализации, указываются требования к дополнительным опубликованию и размещению такой информации;

14) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения.

Статья 11. Приобретение статуса субъекта экспериментального правового режима

1. Лицо, являющееся инициатором, в случае установления экспериментального правового режима и включения инициатора в качестве субъекта экспериментального правового режима в программу экспериментального правового режима приобретает статус субъекта экспериментального правового режима с момента вступления в силу соответственно акта Правительства Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, акта Банка России, которым утверждена программа указанного экспериментального правового режима, если иное не предусмотрено этой программой экспериментального правового режима. Иное лицо приобретает статус субъекта экспериментального правового режима путем присоединения к данному экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима в порядке, предусмотренном частями 3 - 7 настоящей статьи.

2. Субъект экспериментального правового режима, равно как и претендент, являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, должны соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

3. Претендент для присоединения к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима подает в регулирующий орган заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму (далее - заявка).

4. Решение Правительства Российской Федерации о присоединении лица к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима на основании заключения регулирующего органа, решение Банка России о присоединении лица к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, принимаются при одновременном соблюдении претендентом следующих условий:

1) соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона;

2) соответствие формы заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, утвержденным уполномоченным органом.

5. Регулирующий орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения им заявки и прилагаемых к ней документов по согласованию с уполномоченным органом направляет подготовленное им заключение в Правительство Российской Федерации с приложением проекта акта о внесении изменений в акт Правительства Российской Федерации об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима (в случае соблюдения претендентом условий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи) или направляет претенденту мотивированный отказ в присоединении к экспериментальному правовому режиму (в случае несоблюдения претендентом условий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи). Если экспериментальный правовой режим установлен по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, соответствующие изменения в установленный настоящей частью срок вносятся Банком России в акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима.

6. Решение о присоединении лица к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима доводится до сведения этого лица уполномоченным органом в утвержденном уполномоченным органом порядке.

7. Лицо считается присоединившимся к экспериментальному правовому режиму с момента вступления в силу соответствующих изменений, внесенных в акт Правительства Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в акт Банка России, которым утверждена программа экспериментального правового режима, если иное не предусмотрено программой экспериментального правового режима.

8. Программой экспериментального правового режима может быть предусмотрено присоединение лиц к экспериментальному правовому режиму без внесения в нее соответствующих изменений на основании решения регулирующего органа или в ином предусмотренном указанной программой экспериментального правового режима порядке.

9. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок направления, порядок и сроки ее рассмотрения, а также форма заключения регулирующего органа и состав содержащихся в нем сведений, порядок направления претенденту мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму утверждаются уполномоченным органом.

Статья 12. Приостановление и прекращение статуса субъекта экспериментального правового режима

1. Основания и сроки приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима устанавливаются программой экспериментального правового режима. Статус субъекта экспериментального правового режима приостанавливается до устранения нарушений, выявленных в деятельности такого субъекта экспериментального правового режима.

2. Статус субъекта экспериментального правового режима прекращается в случаях:

1) истечения срока участия субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме, если указанный срок был установлен в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона;

2) прекращения действия экспериментального правового режима в соответствии со статьей 17 настоящего Федерального закона;

3) принятия уполномоченным органом решения о прекращении участия субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме по одному из следующих оснований:

а) совершение субъектом экспериментального правового режима в течение любого календарного года участия в экспериментальном правовом режиме, течение первого из которых исчисляется с момента его присоединения к экспериментальному правовому режиму, более двух нарушений положений программы экспериментального правового режима либо более одного грубого нарушения положений программы экспериментального правового режима;

б) предоставление субъектом экспериментального правового режима заведомо недостоверных сведений при приобретении им статуса субъекта экспериментального правового режима;

в) ликвидация, реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования), признание несостоятельным (банкротом) юридического лица - субъекта экспериментального правового режима, прекращение деятельности, признание несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя;

г) иные предусмотренные программой экспериментального правового режима основания.

3. Решение уполномоченного органа о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме может быть обжаловано в судебном порядке.

4. Порядок принятия уполномоченным органом решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме, порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о принятии такого решения устанавливаются Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России.

Статья 13. Переход прав и обязанностей субъекта экспериментального правового режима

Переход прав и обязанностей субъекта экспериментального правового режима не допускается, за исключением случая реорганизации юридического лица - субъекта экспериментального правового режима в форме преобразования.

Статья 14. Обязанности субъекта экспериментального правового режима

1. Субъект экспериментального правового режима:

1) ведет реестр лиц, вступивших с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима. Порядок ведения указанного реестра и обеспечения доступа к нему третьих лиц устанавливается уполномоченным органом;

2) информирует лиц, выражающих намерение вступить с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима, о наличии и содержании экспериментального правового режима в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Федерального закона;

3) рассматривает поступающие в его адрес жалобы лиц, права и законные интересы которых нарушены в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима, в порядке, установленном уполномоченным органом.

2. Лицо, права и законные интересы которого затрагиваются в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима, вправе обжаловать действия (бездействие) уполномоченного органа, регулирующего органа, организации предпринимательского сообщества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Изменение экспериментального правового режима

1. Права и законные интересы субъекта экспериментального правового режима гарантируются невозможностью изменения экспериментального правового режима иначе, как в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

2. Экспериментальный правовой режим может быть изменен Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России путем внесения изменений в акт об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в Правительство Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в Банк России не позднее чем за два месяца до истечения срока действия экспериментального правового режима поступило совместное предложение регулирующего органа, уполномоченного органа, организации предпринимательского сообщества и субъекта экспериментального правового режима об изменении условий экспериментального правового режима;

2) цели экспериментального правового режима, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, не будут достигнуты в соответствии с условиями, содержащимися в программе экспериментального правового режима:

а) в связи с возникновением после установления экспериментального правового режима обстоятельств непреодолимой силы;

б) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых субъект экспериментального правового режима исходил при установлении экспериментального правового режима или присоединении к нему;

3) срок действия экспериментального правового режима при его изменении не превысит срок, предусмотренный частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Статья 16. Приостановление действия экспериментального правового режима

1. Решение о приостановлении действия экспериментального правового режима принимается Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России путем издания акта о приостановлении действия акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима по своей инициативе или по предложению регулирующего органа, уполномоченного органа, органа государственного контроля (надзора), организации предпринимательского сообщества или участника экспериментального правового режима:

1) если вступил в силу федеральный закон, применение которого ведет к изменению условий экспериментального правового режима;

2) если в течение трех месяцев подряд в реестре экспериментальных правовых режимов отсутствует информация о субъектах данного экспериментального правового режима и поданных соответствующих заявках;

3) в иных предусмотренных программой экспериментального правового режима случаях.

2. Действие экспериментального правового режима может быть приостановлено на срок до трех месяцев. В течение этого срока, если решение о приостановлении действия экспериментального правового режима было принято в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банк России рассматривают вопрос о наличии оснований для изменения экспериментального правового режима или прекращения его действия.

3. Со дня приостановления действия экспериментального правового режима субъекты экспериментального правового режима не вправе осуществлять свою деятельность в соответствии с программой экспериментального правового режима, а течение срока действия такого экспериментального правового режима приостанавливается на срок, предусмотренный соответствующим решением о приостановлении действия экспериментального правового режима.

4. Порядок приостановления действия экспериментального правового режима, порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима или субъектов экспериментального правового режима о приостановлении его действия устанавливаются Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России.

Статья 17. Прекращение действия экспериментального правового режима

1. Права и законные интересы субъекта экспериментального правового режима гарантируются невозможностью прекращения действия экспериментального правового режима иначе, как в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

2. Действие экспериментального правового режима прекращается досрочно:

1) при вступлении в силу федерального закона, применение которого ведет к прекращению действия такого экспериментального правового режима;

2) по решению Правительства Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банка России о прекращении действия экспериментального правового режима путем признания утратившим силу акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима, принятого:

а) по предложению регулирующего органа, уполномоченного органа, организации предпринимательского сообщества или участника экспериментального правового режима, если:

в течение шести месяцев подряд в отношении конкретного экспериментального правового режима в реестре экспериментальных правовых режимов отсутствует информация о субъектах данного экспериментального правового режима;

в рамках реализации экспериментального правового режима выявлены непредвиденные риски, влекущие за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, причинение вреда интересам государства, ущерба обороне и (или) безопасности государства, в том числе риски нарушения надежного и устойчивого функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, электроэнергетической системы, сетей связи, критической информационной инфраструктуры, которые не могут быть устранены субъектом экспериментального правового режима в течение срока действия этого экспериментального правового режима;

выявлены случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда интересам государства;

в иных предусмотренных программой экспериментального правового режима случаях;

б) по предложению субъекта экспериментального правового режима, если распространение общего регулирования на правоотношения с участием этого субъекта экспериментального правового режима в рамках реализации экспериментального правового режима или прекращение указанных правоотношений не повлечет за собой причинение ущерба иным участникам такого экспериментального правового режима;

3) в иных предусмотренных программой экспериментального правового режима случаях.

3. Со дня прекращения действия экспериментального правового режима субъекты экспериментального правового режима не вправе осуществлять деятельность в соответствии с программой экспериментального правового режима.

4. Порядок прекращения действия экспериментального правового режима, в том числе возможность установления переходного периода при переходе от специального регулирования к общему регулированию в правоотношениях между участниками экспериментального правового режима и особенности определения статуса продукции, созданной в рамках экспериментального правового режима, со дня прекращения действия экспериментального правового режима, а также порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима или субъектов экспериментального правового режима о прекращении действия экспериментального правового режима устанавливается Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России.

Статья 18. Мониторинг экспериментального правового режима и оценка его эффективности и результативности

1. Уполномоченный орган, регулирующий орган и организация предпринимательского сообщества осуществляют мониторинг экспериментального правового режима.

2. Не позднее чем за семьдесят рабочих дней (или за двадцать пять рабочих дней, если срок действия экспериментального правового режима составляет один год и менее) до истечения срока действия экспериментального правового режима в порядке, утверждаемом уполномоченным органом, в уполномоченный орган, регулирующий орган и организацию предпринимательского сообщества представляются отчеты субъектов экспериментального правового режима об итогах деятельности в рамках реализации такого экспериментального правового режима.

3. Уполномоченный орган рассматривает полученные в соответствии с частью 2 настоящей статьи отчеты и на их основе в течение тридцати рабочих дней готовит сводный аналитический отчет по показателям, которые содержатся в программе экспериментального правового режима и в соответствии с которыми проводится оценка эффективности и результативности такого экспериментального правового режима. При анализе полученных в соответствии с частью 2 настоящей статьи отчетов и подготовке сводного аналитического отчета уполномоченный орган привлекает регулирующий орган, организацию предпринимательского сообщества, представителей экспертного и предпринимательского сообществ и проводит общественное обсуждение вопросов эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима.

4. По итогам мониторинга экспериментального правового режима и оценки эффективности и результативности его реализации в сводном аналитическом отчете излагаются выводы уполномоченного органа, регулирующего органа и организации предпринимательского сообщества:

1) о допустимости придания специальному регулированию свойства общего регулирования;

2) о допустимости придания специальному регулированию свойства общего регулирования в случае внесения изменений в специальное регулирование;

3) о недопустимости придания специальному регулированию свойства общего регулирования.

5. Если вывод уполномоченного органа не совпадает с выводами регулирующего органа или организации предпринимательского сообщества, соответствующие разногласия в течение пятнадцати рабочих дней выносятся уполномоченным органом на рассмотрение координационного органа, который принимает одно из решений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

6. Если уполномоченный орган, регулирующий орган и организация предпринимательского сообщества без разногласий или координационный орган по итогам урегулирования разногласий приняли решение о допустимости придания специальному регулированию свойства общего регулирования либо о допустимости придания специальному регулированию свойства общего регулирования в случае внесения изменений в специальное регулирование, уполномоченный орган вносит в Правительство Российской Федерации предложение о внесении изменений в общее регулирование.

7. По итогам рассмотрения предложения уполномоченного органа о внесении изменений в общее регулирование Правительство Российской Федерации принимает одно из следующих решений:

1) о необходимости внесения изменений в общее регулирование;

2) о продлении срока действия экспериментального правового режима на один год для субъекта экспериментального правового режима или субъектов экспериментального правового режима, выполнивших программу экспериментального правового режима, в случае их согласия путем внесения соответствующего изменения в акт об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима.

8. В случае принятия решения о необходимости внесения изменений в общее регулирование срок действия экспериментального правового режима для субъектов экспериментального правового режима, выполнивших программу экспериментального правового режима, продлевается до дня вступления в силу нормативных правовых актов, вносящих изменения в общее регулирование, но не более чем на один год.

9. Банк России осуществляет мониторинг экспериментального правового режима, оценку эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима (по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона) в порядке, установленном Банком России. По результатам этого мониторинга Банк России принимает решение о необходимости внесения изменений в акты Банка России и (или) направляет предложение о внесении изменений в иные акты общего регулирования субъекту права законодательной инициативы и (или) в иной орган, обладающий полномочиями по инициированию предложения о принятии нормативных правовых актов, предусматривающих внесение соответствующих изменений в акты общего регулирования, и (или) по принятию таких актов.

10. Порядок мониторинга экспериментального правового режима, оценки эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима, общественного обсуждения вопросов эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 19. Информационное обеспечение экспериментального правового режима

1. Уполномоченный орган в открытом доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обеспечивает размещение следующей информации в течение тридцати рабочих дней со дня ее получения:

1) настоящий Федеральный закон, принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты и нормативные акты Банка России;

2) сведения о ходе рассмотрения поступивших инициативных предложений;

3) реестр экспериментальных правовых режимов, который ведется уполномоченным органом и содержит информацию об установлении и о реализации экспериментальных правовых режимов, включая информацию о субъектах экспериментальных правовых режимов и поданных заявках. Порядок ведения указанного реестра, а также доступа к нему утверждается Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Банком России.

2. Лицо, выражающее намерение вступить в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима в рамках реализации экспериментального правового режима, должно быть проинформировано указанным субъектом экспериментального правового режима о наличии и содержании экспериментального правового режима, в том числе об отличиях предусмотренного программой экспериментального правового режима специального регулирования, подлежащего применению к указанным правоотношениям, от общего регулирования, способами, установленными программой экспериментального правового режима.

3. Вступление указанного лица в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима в рамках реализации экспериментального правового режима после предусмотренного частью 2 настоящей статьи информирования означает согласие этого лица на применение к указанным правоотношениям специального регулирования и признание его участником экспериментального правового режима.

4. Если экспериментальный правовой режим реализуется в сфере предоставления государственных или муниципальных услуг, информация, предусмотренная частями 1 и 2 настоящей статьи, должна включать указание на возможность и способы предоставления соответствующих услуг вне сферы действия экспериментального правового режима.

5. Если деятельностью, осуществляемой в рамках реализации экспериментального правового режима, могут быть затронуты права и законные интересы лиц, не вступающих в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима в рамках реализации такого экспериментального правового режима, указанный субъект экспериментального правового режима до начала срока действия экспериментального правового режима, а также при совершении в соответствии с программой экспериментального правового режима сделок, заключении договоров, направлении юридически значимых сообщений и совершении иных юридически значимых действий обязан уведомлять лиц, не являющихся участниками такого экспериментального правового режима, о наличии у него статуса субъекта экспериментального правового режима, указывать на то, что к нему применяются акты специального регулирования, и наносить соответствующую информацию на товары, производимые в рамках экспериментального правового режима, размещать ее перед въездами (проходами) на территорию действия экспериментального правового режима, перед входами в помещения, в которых выполняются работы, оказываются услуги в рамках указанного экспериментального правового режима. Необходимость дополнительных опубликования и размещения такой информации и требования к ним определяются программой экспериментального правового режима. В случае, если указанные в настоящей части юридически значимые действия совершаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", субъект экспериментального правового режима обязан проинформировать пользователя (сторону сделки) обо всех применяемых положениях актов специального регулирования, отличающихся от актов общего регулирования.

6. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные корпорации, публично-правовые компании, иные организации, уполномоченные на предоставление разрешений на осуществление определенных видов деятельности и (или) совершение отдельных действий, обеспечивают размещение в открытом доступе на соответствующем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о случаях, при которых предоставление такого разрешения не требуется в соответствии с программой экспериментального правового режима.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин