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Рубрика: Экономика

В 2021 году в России заработают коммерческие беспилотные такси

Текст: Ирина Алпатова
В 2021 году в России заработают коммерческие беспилотные такси и беспилотные грузовые перевозки, искусственный интеллект начнет ставить медицинские диагнозы, а малый бизнес будет принимать решение об открытии точек на основе больших данных. Сейчас появление таких сервисов в России невозможно из-за законодательных ограничений, но новый закон, который вступит в силу в январе, временно их отменит, чтобы опробовать инновационные разработки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для этого будут запущены экспериментальные правовые режимы (ЭПР) - их еще называют "регуляторными", или "цифровыми песочницами" - за аналогию с детской игрой. Такие режимы позволят государству, производителям технологий и гражданам "поупражняться" на законодательном уровне.

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Сейчас в России, например, нельзя полноценно использовать телемедицину - запрещены дистанционные осмотры и постановка диагноза. Другие административные барьеры тормозят развитие беспилотников и использование больших данных. "Цифровые песочницы" позволят эти барьеры временно устранить и проверить, как новые технологии реализуются на практике, не нарушают ли они права граждан.

Для запуска закона Минэкономразвития внесло изменения в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности. Всего разработано и принято 17 подзаконных актов.

С 28 января 2021 года появится возможность запустить процедуру установления экспериментальных правовых режимов, пояснили в пресс-службе министерства. Первыми станут 7 проектов, отобранных министерством и другими органами власти: сервис коммерческого использования беспилотных такси, проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных большегрузных дронов, проект дистанционного заключения договоров связи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших данных, проект по использованию обезличенных медицинских данных для улучшения анализа эффективности лекарственной терапии.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Мы считаем, что все вышеупомянутые проекты имеют шансы на успех. Будет правильным сказать, что уникальный механизм ЭПР позволит ускорить вывод новых технологий на рынок, повысить уровень комфортности предоставления услуг населению, а также конкурировать с высокотехнологичными странами, опыт которых показывает успешность таких экспериментов", - отметили в ведомстве.

После вступления закона в силу любая компания, соответствующая базовым требованиям, сможет подать заявку в Минэкономразвития на установление ЭПР.

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