В 2021 году в России заработают коммерческие беспилотные такси

Для этого будут запущены экспериментальные правовые режимы (ЭПР) - их еще называют "регуляторными", или "цифровыми песочницами" - за аналогию с детской игрой. Такие режимы позволят государству, производителям технологий и гражданам "поупражняться" на законодательном уровне.

Сейчас в России, например, нельзя полноценно использовать телемедицину - запрещены дистанционные осмотры и постановка диагноза. Другие административные барьеры тормозят развитие беспилотников и использование больших данных. "Цифровые песочницы" позволят эти барьеры временно устранить и проверить, как новые технологии реализуются на практике, не нарушают ли они права граждан.

Для запуска закона Минэкономразвития внесло изменения в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности. Всего разработано и принято 17 подзаконных актов.

С 28 января 2021 года появится возможность запустить процедуру установления экспериментальных правовых режимов, пояснили в пресс-службе министерства. Первыми станут 7 проектов, отобранных министерством и другими органами власти: сервис коммерческого использования беспилотных такси, проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных большегрузных дронов, проект дистанционного заключения договоров связи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших данных, проект по использованию обезличенных медицинских данных для улучшения анализа эффективности лекарственной терапии.

"Мы считаем, что все вышеупомянутые проекты имеют шансы на успех. Будет правильным сказать, что уникальный механизм ЭПР позволит ускорить вывод новых технологий на рынок, повысить уровень комфортности предоставления услуг населению, а также конкурировать с высокотехнологичными странами, опыт которых показывает успешность таких экспериментов", - отметили в ведомстве.

После вступления закона в силу любая компания, соответствующая базовым требованиям, сможет подать заявку в Минэкономразвития на установление ЭПР.