В России начинают работать "цифровые песочницы"

До сегодняшнего дня в России нельзя было полноценно использовать возможности телемедицины, так как под запретом дистанционные осмотры и постановка диагноза. Были ограничения и по работе с беспилотными средствами, а также использованию больших данных. "Цифровые песочницы" позволят временно эти технологии разрешить и на практике оценить, не нарушают ли они права граждан.

Чтобы режимы заработали, Минэкономразвития внесло также изменения в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщал, что если участник "песочницы" нарушит правила, создаст риски жизни и здоровью граждан, государство оставляет за собой право исключить компанию из проекта и прекратить эксперимент. Если технология покажет эффективность, эксперимент по ее применению могут масштабировать на всю страну.

С 28 января в экспериментально-правовом режиме начинают работать семь проектов, сервис коммерческого использования беспилотных такси, проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных большегрузных дронов, проект дистанционного заключения договоров связи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших данных, проект по использованию обезличенных медицинских данных для улучшения анализа эффективности лекарственной терапии.

На участие в эксперименте может подать заявку любая компания, соответствующая базовым требованиям.