Как читали материалы "СОЮЗа" в июле на сайте www.rg.ru

В июле число уникальных посетителей страницы "СОЮЗа" составило 509 206 человек, а общее количество просмотров - 553 907.

Топ-10 июля

1-е место. "Здесь сражались за Родину". Президенты России и Беларуси приняли участие в открытии Ржевского мемориала. Ю. Васильева. 68 362 просмотра.

2-е место. Филипп Киркоров: "Спасаюсь самоиронией", Т. Хорошилова. 43 002 просмотра.

3-е место. Юрий Грымов: "Земля - это планета женщин". Т. Хорошилова. 31 208 просмотров.

4-е место. "Жилье мое". Что творится сейчас на рынке недвижимости. Ю. Васильева, А. Нестеров. 27 536 просмотров.

5-е место. "Как белорусу встать на биржу труда в России". Ю. Васильева. 22 506 просмотров.

6-е место. "Стоит ли менять коня". Что ждет на рынке труда тех, кто старше 35 лет. Е. Пряхина. 21 995 просмотров.

7-е место. "И все-таки следует шить". Стилисты рассказали, как коронавирус сказался на гардеробе. Е. Пряхина. 21 502 просмотра.

8-е место. Олег Газманов: "Лучший день - базарный". Т. Хорошилова. 19 102 просмотра.

9-е место. "Обязаны ли белорусы в России получать СНИЛС". Ю. Васильева. 15 901 просмотр.

10-е место. "Кто достоин памятника". 9781 просмотр.

Отрадно, что несмотря на летнее настроение, наших читателей волнуют и серьезные темы: первое место в топе читательских предпочтений занял материал об открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

У читателей есть запрос и на ярких собеседников, и на серьезные материалы о повседневных проблемах. Так на верхние строчки рейтинга попали интервью с Филиппом Киркоровым, Олегом Газмановым, Юрием Грымовым... Мэтры поделились с читателем, как коротали время в самоизоляции, что для них сейчас важнее всего в жизни и как, на их взгляд, изменится мир после пандемии.

"Спрос" читателей на интересных собеседников не ограничился только звездами и медийными личностями. В топе июля, например, интервью с экспертами в области стиля и дизайна Анной Кастальской и Анной Баштовой. Они рассказали о том, как пандемия повлияла на повседневную жизнь: покупки, гардероб, общение с друзьями.

Востребованными собеседниками стали профессионалы - специалисты в самых важных сферах повседневной жизни. В материале "Жилье мое" эксперты поделились, как кризис повлиял на цены, возможно ли купить или продать жилье в режиме "дистанционки", дали советы, стоит ли сейчас брать ипотеку.

На верхней строчке рейтинга и интервью со специалистом в сфере трудоустройства Еленой Лондарь, рассказавшей, как вызванный пандемией кризис заставляет менять профессию даже тех, кому уже далеко за тридцать пять.

Актуальность темы профессии в коронавирусный кризис подтвердили и ответы наших читателей на вопрос редакции "Кто достоин памятника?". Были названы врачи и младшие медицинские работники, педагоги, таксисты, курьеры и особо - волонтеры. Традиционно в топ вошли юридические советы рубрики "Почта "СОЮЗа".

Подготовила Екатерина Пряхина