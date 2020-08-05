Каждый второй россиянин считает, что без иностранных языков не обойтись

- Чаще так отвечают молодые россияне 18-24 лет (62 процента) и жители столиц (60 процентов). Каждый третий думает, что изучать языки полезно, но без них можно и обойтись, - сообщает ВЦИОМ. - Один из десяти россиян считает, что сегодня без изучения иностранных языков легко можно обойтись, и чаще об этом говорят жители сел (14 процентов).

А вот еще интересные данные. Большинство наших соотечественников (80 процентов) утверждают: важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком.

Но вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку - не следует, - уверены три четверти россиян (78 процентов).

Причины:

1."Выбор экзаменов - это личное дело каждого" (31%)

2."Иностранный язык нужен не всем" (27%)

3."Не всем дается изучение языков" (14%)

4."Отсутствие должной квалификации у учителей, низкий уровень преподавания" (14%).

5."Нагрузка на детей достаточно большая и без обязательного ЕГЭ по иностранному языку" (7%),

6."Иностранный язык очень тяжело сдавать" (6%)

7."Пусть дети учат русский язык" (6%).

Практически каждый пятый россиянин (16 процентов) - за то, чтобы сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.